Племянницам актрисы не разрешают даже общаться с представителями проекта.

Звезда "Дизель шоу", украинский актер и ведущий Евгений Гашенко рассказал, помогает ли проект семье погибшей в ДТП Марины Поплавской.

"Было принято решение организовать фонд и с каждого концерта мы отчисляли туда долю Марины. На эти деньги купили племянницам квартиры… Мы знали, что Мариночка всегда о них переживала и хотела бы этого", - сказал Гашенко в интервью ведущей Алине Доротюк.

Однако, как он добавил, сестра Марины Поплавской Людмила отказалась от любой помощи от команды, так как обвиняет их в произошедшей трагедии. Она запретила дочкам общаться с представителями проекта. В итоге квартиры так и не передали им в собственность.

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Говоря о виновнике ДТП, Гашенко выразил уверенность, что ответственность за случившееся лежит на водителе автобуса, который недостаточно отдохнул перед поездкой:

"Водитель был предупрежден за сутки в Луцке вечером, что после Львова мы едем домой. Он мог выспаться в Луцке. Во Львове у нас было два концерта и он тоже мог выспаться, потому что он знал, что мы едем в ночь. Он сидел и что-то рассказывал, хотя имел минимум четыре часа перед поездкой. К тому же у него должен был быть напарник, который его заменяет. Но он не хотел".

Напомним, звезда "Дизель Шоу" Марина Поплавская погибла в ДТП 20 октября 2018 года. Автобус с актерами влетел в грузовик.

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