Протестующих против торжеств планируют заблокировать водные такси, перевозящие гостей на свадьбу.

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос и его невеста, телеведущая Лорен Санчес вовсю готовятся к свадьбе в Венеции. Она обещает быть грандиозным событием текущей недели. Хотя пара не раскрывает подробности, ожидается, что торжества продлятся несколько дней, пишет Business Insider.

Как отметила основательница агентства Italian Knot Роберта Камиль Лионе, празднование такого масштаба может обойтись в восьмизначную сумму. По ее словам, многодневная свадьба в Венеции легко может стоить 10 миллионов евро (около 11,5 миллиона долларов). Хотя слухи о 30 миллионах евро кажутся завышенными, "это возможно, особенно если пара не ограничивает себя ни в чем - от проживания и логистики до развлечений и декора", добавила эксперт.

В Financial Times при том акцентировали, что предстоящая свадьба в первую очередь стала громоотводом для протестов - местные жители присоединяются к климатическим активистам, чтобы выступить против зрелища, которое для них олицетворяет многие мировые беды.

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Отмечается, что даты и детали торжества являются тщательно охраняемым секретом. По слухам, многие из самых эксклюзивных отелей и водных такси города были забронированы на трехдневную феерию. В число мест проведения торжеств, как сообщается, входит тщательно отреставрированная Scuola Grande della Misericordia.

Местные активисты отреагировали, оклеив городские стены плакатами "Нет места для Безоса". А на площади Святого Марка развернули огромный баннер с текстом: "Если вы можете арендовать Венецию для своей свадьбы, вы можете платить больше налогов". Его быстро сняла полиция.

Как пишет издание, свадьба Безоса затронула многих венецианцев, которые утверждают, что консервативный мэр Луиджи Бруньяро больше заботится о росте числа туристов, чем об улучшении жизни местных жителей.

Организовавший свадьбу лондонский организатор мероприятий Lanza & Baucina настаивает на том, что мероприятие было тщательно подготовлено с учетом "хрупкости" города.

"Слухи о "захвате" города полностью ложны и диаметрально противоположны нашим целям", - заявили планировщики, отметив, что Безос сделал благотворительные пожертвования организациям, работающим над сохранением лагуны.

Однако данные аргументы не успокоили протестующих. Они планируют в субботу прыгнуть в каналы и использовать собственные лодки, чтобы заблокировать водные такси, перевозящие гостей на свадьбу.

Джефф Безос женится на Лорен Санчес - что сообщалось

Напомним, как ранее писал УНИАН, Джефф Безос и Лорен запланировали роскошную свадьбу, на которой будут звезды Голливуда, пышные столы, яхта, аренда острова и многое другое. Отмечалось, что праздновать они намерены минимум три дня.

Ожидается, что участие в мероприятии примут более 200 гостей. Для проведения события Безос уже забронировал все номера в трех самых известных отелях Венеции - Aman Palace, St. Regis Venice и Gritti Palace.

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