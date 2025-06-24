Он отметил, что Украина делает "невероятную работу" в противостоянии российской агрессии.

Кандидат президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на должность главы Европейского командования США и Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе заявил, что верит в возможность победы Украины в войне с Россией.

"Я думаю, что Украина может победить. Я думаю, что каждый раз, когда вашей родине угрожает опасность, вы боретесь с упорством, которое нам трудно себе представить, если мы не в той же ситуации", – сказал генерал-лейтенант ВВС США Алексус Гринкевич во время слушаний в Сенате США относительно его утверждения в должности.

Американский военный отметил, что Украина делает "невероятную работу" в противостоянии российской агрессии. Продвижение войск РФ является маленьким, но оборачивается для них огромными потерями.

Видео дня

"Думаю, мы должны продолжать усилия по поддержке [Украины], которые позволили им действовать так хорошо", – добавил Гринкевич.

Он также добавил, что Иран поставлял России дроны, что привело к большому количеству жертв, и за этим сотрудничеством надо будет внимательно следить. Кроме того, в войне РФ против Украины были задействованы северокорейские военные, напомнил Гринкевич, и экономическую поддержку этой "группе" оказывает Китай.

Война в Украине: это стоит знать

На саммите НАТО, который проходит в эти дни в Гааге, избежали вопроса о прекращении предоставления военной помощи Украине президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает WP, официальные лица НАТО пытаются держать Зеленского и Трампа "как можно дальше друг от друга".

Между тем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ситуация на передовой сложная, но у России нет ожидаемых успехов на фронте. По его словам, правитель РФ Путин поставил на эту войну все, и именно сейчас подходящее время для мощного ответа диктатору со стороны партнеров Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: