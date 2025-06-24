Осадки в столице будут кратковременные.

В среду, 25 июня, в Киеве ожидается относительно теплая погода с небольшим кратковременным дождем. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура снизится до +15°, а днем воздух прогреется до +22°...+23°. Ожидается небольшая облачность, жнем - кратковременный небольшой дождь.

Ветер западный, 7-12 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 741-743 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 25 июня - прогноз по Украине

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +26°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.

В Тернополе 25 июня ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +30°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +15°, днем +31°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +15°, днем +30°.

В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в среду ночью будет +15°, днем +25°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+22°, небольшая облачность, дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +15°...+24°, дождь.

В Одессе 25 июня - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в среду ночью будет +16°, днем +31°, практически безоблачно.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +26°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет практически безоблачно, +18°...+28°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°, дождь.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +24°, возможен небольшой дождь.

Вас также могут заинтересовать новости: