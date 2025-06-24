Россия всегда была частью экономического, культурного и технологического пространства Европы, но сейчас мы видим разрыв, который определит судьбу страны-агрессора на несколько десятилетий, или даже веков.

После трех лет кровавой войны с напряжением всех усилий Россия так и не приблизилась к победе в Украине, потеряв при этом миллион солдат убитыми и ранеными. Но военная неудача в Украине на самом деле не является самой большой потерей России. Значительно хуже то, что Россия надолго потеряла Запад, который веками обеспечивал ей экономический и технологический прогресс. Об этом на страницах The New York Times пишет профессор истории в Католическом университете Америки Майкл Киммедж.

Он отмечает, что одной из задач российского вторжения в Украину в 2022 году, кроме территориальных захватов, было желание продемонстрировать окончательный упадок Запада. Путин надеялся, что как и в предыдущих войнах, западные страны снова рассорились между собой и не смогут оказать жертве агрессии весомой поддержки. Это бы открыло России путь к утверждению себя как возрожденной геополитической силы.

Однако России не только не удалось захватить Украину, она потерпела геополитическое поражение исторического масштаба: она потеряла свои связи с Европой, которая веками вытягивала российское государство из отсталости и бедности.

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"Жестокая война России ужаснула и напугала Запад, подтолкнув его к коллективным усилиям сдерживания и окончательно настроив Европу против России. Эти события, далеко не тривиальные или временные, будут ограничивать перспективы России по безопасности и процветанию на десятилетия вперед", - пишет Киммедж.

Как историк, автор публикации делает экскурс в прошлое России вплоть до XVII века, подчеркивая исторически тесные связи между ней и Европой. На протяжении всех этих веков российская внешняя политика была тесно связана с политической жизнью Европы. И речь не только о многочисленных войнах, которые Россия вела в составе различных европейских коалиций против других таких же европейских коалиций. Главное то, что активная торговля и постоянный культурный и технологический обмен с Европой все это время обеспечивали России экономический рост и военное могущество.

Даже СССР, хоть и поссорился с капиталистической Европой, однако продолжал тесно с ней взаимодействовать, отмечает Киммедж. Но при правлении Владимира Путина, одержимого идеями возрождения империи, отношения России с Западом постепенно деградировали, а вторжение в Украину привело к их окончательному разрыву. Ирония в том, что этот разрыв не входил в планы российского диктатора.

"Неправильно утверждать, что господин Путин стремился разорвать отношения России с Западом. Он хотел переориентировать их в свою пользу, вернув себе роль [сильного] в европейских делах, ослабляя Запад. Если бы Россия быстро выиграла войну в 2022 году, он мог бы получить то, чего хотел. Россия могла бы претендовать на место в Восточной Европе. Наказанный Запад мог бы склониться перед российской доблестью, сократив альянс НАТО", - пишет историк.

Но вместо того, чтобы гордо въехать в Европу на плечах покоренной Украины, Путин заставил Европу организоваться для противодействия России. И теперь европейцы прилагают усилия, чтобы сократить торговые и технологические контакты с Россией - те самые, что веками помогали русским царям, императорам и генсекам держать в повиновении огромные пространства от Балтики до Камчатки.

"Европа может жить без России, как и Соединенные Штаты. Запад может позволить себе потерять Россию, хоть и было бы хорошо иметь рядом мирную Россию. Потеря Россией Запада, наоборот, является сильным толчком назад, на исправление которого могут потребоваться поколения. Это выбор господина Путина и трагедия России", - резюмирует Майкл Киммедж.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, кандидат на должность главы Европейского командования США и Верховного главнокомандующего Объединенных сил НАТО в Европе, которого продвигает Белый дом, выразил убеждение, что Украина до сих пор сохраняет шансы на победу в войне с Россией.

Между тем президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что попытается добиться продолжения российско-украинских мирных переговоров в Стамбуле.

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