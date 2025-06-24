Генсек сообщил, что Европа заплатит большую цену.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп показал сообщение, которое получил от генерального секретаря НАТО Марка Рютте накануне саммита в Нидерландах.

Согласно опубликованному в социальной сети Truth Social скриншоту, генсек Североатлантического Альянса поблагодарил американского президента за решительные действия в Иране, "на которые никто другой не решался". По словам Рютте, они были "экстраординарными" и сделали мир безопаснее:

"Сегодня вечером вы летите в Гаагу, где вас ждет еще один большой успех. Это было нелегко, но мы получили все 5%! Дональд, вы привели нас к очень, очень важному моменту для Америки, Европы и мира. Вы добьетесь того, чего не смог сделать ни один американский президент за последние десятилетия. Европа заплатит за это большую цену, как и положено, и это будет ваша победа".

Саммит НАТО в Нидерландах

Как известно, нынешняя встреча впервые в истории проходит в Гааге, председательствовать на ней будет новый Генсек НАТО Марк Рютте, который ранее занимал должность премьер-министра Нидерландов.

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Накануне саммита Рютте сообщил, что лидерам стран Альянса придется принимать решения, которые должны укрепить коллективную оборону на фоне растущих вызовов для ее безопасности.

Союзники планируют утвердить новую масштабную инициативу по повышению оборонных расходов до 5% от ВВП. Речь идет о совместной стратегии развития оборонной промышленности в рамках НАТО, усилении безопасности и создании новых рабочих мест.

Отдельным приоритетом останется поддержка Украины и усилия по достижению справедливого и устойчивого завершения российской агрессии.

Президента Владимира Зеленского также пригласили на встречу лидеров НАТО. Трамп уже сообщил, что планирует встретиться с ним.

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