Комитет министров уже завершил работу над юридическими текстами, лежащими в основе Специального трибунала.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе собираются подписать соглашение о создании Специального трибунала для кремлевского диктатора Владимира Путина и России за преступления против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

Отмечается, что Зеленский и Берсе планируют подписать соглашение 25 июня в французском Страсбурге.

"Справедливость для Украины не будет ждать. Впервые создается специальный международный трибунал для рассмотрения преступлений агрессии. Созданный в рамках Совета Европы, этот трибунал привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы будет основываться не на молчании или безнаказанности, а на законе, принципах и действиях", - заявил генсек Совета Европы.

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Комитет министров уже завершил работу над юридическими текстами, лежащими в основе Специального трибунала, отметили в пресс-службе Совета Европы. Его создание было одобрено на ежегодном заседании министров иностранных дел Совета Европы в Люксембурге 14 мая 2025 года.

В пресс-службе поделились, что Спецтрибунал будет создан в рамках Совета Европы с мандатом преследовать в судебном порядке высших руководителей за преступление агрессии против Украины. Более того, Международный уголовный суд (МУС) получит юрисдикцию расследовать военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине.

Сейчас МУС не может расследовать преступления агрессии Росии против Украины из-за ограничений юрисдикции. Отмечается, что создание Спецтрибунала восполнит этот пробел.

Спецтрибунал для Путина - важные новости

Ранее глава постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Мария Мезенцева рассказала, что Совет Европы поддержал создание Спецтрибунала по преступлениям России против Украины. Она отметила, что решение приняли в Люксембурге в рамках ежегодного заседания Комитета министров Совета Европы.

Кроме того, Коалиция государств по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины выразила твердую поддержку скорейшему началу его деятельности. Главы МИД и другие представители стран-участников Коалиции государств приветствовали "завершение технической работы над проектами правовых инструментов, необходимых для создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины в рамках Совета Европы".

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