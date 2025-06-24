Китайцы испытали шеститонный конвертоплан (видео)

Максимальный взлетный вес UR6000 составляет 6100 кг, а грузоподъемность аппарата будет достигать 2000 кг.

Китайская компания United Aircraft обнародовала кадры с наземных испытаний беспилотного конвертоплана R6000, который также знают как UR6000, или Zhang Ying. На них обратил внимание известный исследователь китайской авиатехники Rupprecht_A.

Речь идет о довольно крупном аппарате, максимальный взлетный вес которого будет составлять 6100 кг, тогда как грузоподъемность может достигать 2000 кг. Крейсерская скорость R6000 составляет 550 км/ч, а дальность полета - 1500 км (стоит сказать, что это лишь предварительные цифры).

По мнению специалистов, Zhang Ying имеет военный потенциал, хотя изначально речь шла о выполнении гражданских миссий. Ранее на сайте United Aircraft нашли изображение, демонстрирующее аппарат с маркировками Народно-освободительной армии КНР.

Напомним, в прошлом году было обнародовано фото первого собранного образца Zhang Ying. По крайней мере на тот момент производитель не раскрывал тип силовой установки.

Конвертоплан - справка УНИАН

Конвертопланом называют летательный аппарат с фиксированным крылом, который может выполнять вертикальный взлет и посадку и имеет возможность поворачивать двигатели на 90 градусов, чтобы создавать вертикальную подъемную силу или горизонтальную тяговую.

Наиболее известным конвертопланом в мире является V-22 Osprey, разработанный в США. Эта машина не может похвастаться популярностью, ведь имеет высокую аварийность. Всего американцы построили около 400 таких аппаратов различных модификаций.

В будущем Соединенные Штаты хотят получить новый конвертоплан V-280 Valor, который активно испытывают с момента его первого полета в 2017 году.

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