Несмотря на то, что президент США Дональд Трамп продолжает говорить о "мире", которого ему якобы удалось достичь на Ближнем Востоке, Иран и Израиль продолжают наносить удары друг по другу.

Иран, в частности, уже заявил, что запустил свою последнюю ракету по ошибке. В это даже можно поверить, учитывая, что Тегеран заинтересован в перемирии. До этого, действительно, он запускал несколько серий ракет, ведь ему было необходимо продемонстрировать своему населению, что это не их принудили к миру, что они, в случае необходимости, могут идти вопреки воле Трампа.

В общем, думаю, все устаканится. Фактически деэскалация уже состоялась. Ведь, если официально обе стороны завили о том, что они соглашаются на прекращение огня, то все остальное - это, условно говоря, технические вопросы. А это - переговоры, которые уже начались.

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Конечно, не все там можно согласовать. Премьер Израиля Нетаньяху не был заинтересован в прекращении боевых действий до момента полной капитуляции Ирана. Однако Израиль, хоть и не достиг всех целей, видит: Трамп четко дал понять, что Соединенные Штаты не будут полностью вовлекаться в войну. А без Соединенных Штатов Израиль не сможет ни полностью уничтожить ядерный потенциал Ирана (чего хотел бы), ни, тем более, достичь свержения режима. Без наземной военной операции сделать это невозможно. А Трамп уже заявил, что делать этого не будет...

Нетаньяху не был заинтересован в прекращении боевых действий.

До момента полной капитуляции Ирана. Но они согласились. Поэтому, конечно, они понимали, что без Соединенных Штатов всех целей они не смогут...

Что касается Ирана, он уже находился в более слабой позиции. Израиль взял под контроль воздушное пространство, союзники не рвались помогать, а в одиночку Ирану противопоставить противнику нечего. Все увидели, что их ракетные технологии и сами ракеты оказались далеко не такими эффективными, как они об этом заявляли. Кроме того, в первые дни удачной операции Израиля в Иране значительно сократилось количество пусковых установок То есть, можно считать, что они почти исчерпали свои военные возможности. Так что ситуация патовая. А Трамп дал возможность из нее выйти.

Таким образом, в течение максимум нескольких недель, прекращение огня может стать стабильным (а, может, и скорее).

Сможет ли Москва использовать этот переговорный трек как якобы свои "достижения" (учитывая недавний визит главы МИД Ирана в РФ на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным)? Вряд ли. Ведь Трамп на предложение посредничества в переговорах в достаточно резкой форме от "услуг" россиян отказался. Мол, вы сначала остановите войну в Украине, а потом предлагайте нам свои миротворческие потуги.

Кстати, вполне вероятно, что из-за слабости России Иран согласился на американские условия перемирия и нанес такой относительно слабый удар в ответ на атаку США по своим ядерным объектам (атаковал американскую базу в Катаре, предсказуемо предупредив перед этим Соединенные Штаты). Ведь можно предположить, что в Москве министр МИД Ирана получил сообщение, что существенной военной помощи от Кремля как союзника Тегерана ожидать не следует...

Поэтому, повторюсь, сейчас все стороны отрапортуют о "большой победе", получат свои политические дивиденды и "разойдутся" до следующей серии.