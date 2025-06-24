Холодная война закончилась 35 лет назад, но ядерного оружия до сих пор достаточно, чтобы вернуть мир в доиндустриальную эпоху.

США и Израиль декларируют, что главной целью их ударов по Ирану было не допустить появления ядерного оружия у иранского теократического режима. Это, очевидно, была самая жесткая попытка предотвратить расширение "ядерного клуба", который на сегодня насчитывает всего 9 стран.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI), который исследует вопросы контроля над вооружениями, недавно обнародовал свою оценку запасов ядерного оружия в мире, четко указав, у кого сколько боеголовок есть в запасе на сегодня.

По подсчетам SIPRI, по состоянию на начало этого года в целом в мире было примерно 12 241 ядерных боеголовок. Из них только около 3900 единиц находятся в готовности к быстрому применению, а остальные хранятся на складах и могут быть использованы после определенной подготовки.

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Пожалуй, не является сенсацией тот факт, что США и Россия на двоих владеют 87% всего ядерного оружия мира. Остальные страны имеют несопоставимо меньше боеголовок, но вполне достаточно, чтобы уничтожить все крупные города своего потенциального противника.

Так, по подсчетам SIPRI:

США в целом имеют около 5 177 боеголовок, из которых 1770 находятся на условно "боевом дежурстве", а остальные хранятся в разном состоянии готовности;

в целом имеют около 5 177 боеголовок, из которых 1770 находятся на условно "боевом дежурстве", а остальные хранятся в разном состоянии готовности; Россия имеет в целом 5 459 боеголовок, из них 1718 готовы к использованию;

имеет в целом 5 459 боеголовок, из них 1718 готовы к использованию; Китай имеет соответственно 600 и 24 боеголовки;

имеет соответственно 600 и 24 боеголовки; Франция - 290 и 280 боеголовок соответственно;

- 290 и 280 боеголовок соответственно; Великобритания - 225 и 120 боеголовок;

- 225 и 120 боеголовок; Индия имеет 180 боеголовок, но все они хранятся на складах и не развернуты к немедленному использованию;

имеет 180 боеголовок, но все они хранятся на складах и не развернуты к немедленному использованию; Пакистан имеет 170 неразвернутых боеголовок;

имеет 170 неразвернутых боеголовок; Израиль - 90 неразвернутых боеголовок;

- 90 неразвернутых боеголовок; КНДР - 50 неразвернутых боеголовок.

Здесь стоит добавить, что Израиль является единственным фигурантом этого списка, который до сих пор официально не признал наличие у него ядерного оружия.

Хотя только девять стран обладают ядерным оружием, шесть стран позволили ядерным союзникам разместить их ядерное оружие на своей территории. Так, известно, что США еще со времен холодной войны держат часть своего ядерного арсенала на военных базах в Италии, Нидерландах, Германии, Турции и Бельгии. Когда-то в этот клуб входила и Греция, но сейчас там американских боеголовок нет. По данным Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN), в целом речь идет примерно о 100 американских боеголовках, дислоцированных за пределами самих США.

Также известно, что с июня 2023 года Россия разместила часть своего ядерного арсенала на территории Беларуси. Но сколько именно боеголовок было перемещено, пока не известно.

Ядерная гонка Холодной войны

Как писал УНИАН, во времена противостояния социалистического и капиталистического блоков в рамках Холодной войны о собственном ядерном оружии думали еще несколько стран, которые не входили ни в один из двух лагерей. Так, всем известно, что свое ядерное оружие пыталась создать, или даже создала Южная Африка, но в конце концов отказалась от него.

Но мало кто знает, что десятой ядерной страной сегодня могла бы быть и Швеция. Эта страна не вошла ни в Варшавский блок, ни в НАТО, поэтому полагалась в обороне исключительно на собственные силы. И в 1950-60-х годах Швеция работала над собственной ядерной программой и разработкой стратегического бомбардировщика-носителя этого оружия.

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