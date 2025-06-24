Эти контракты являются частью нового пакета помощи Нидерландов на сумму более 675 миллионов евро.

Нидерланды подписали контракты на производство 600 тысяч украинских дронов для Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

Он отмечает, что это происходит в рамках инициативы "Линия дронов". При этом подчеркнул, что поставки дронов должны быть уже в этом году.

"Эти контракты являются частью нового пакета помощи Нидерландов на сумму более 675 миллионов евро", - отмечает Умеров.

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По его словам, также предусмотрена поставка 100 дополнительных радаров для обнаружения БПЛА и техники для эвакуации раненых.

"Спасибо Нидерландам и лично моему другу министру обороны Рубену Брекельмансу за лидерство и такую сильную поддержку. Это - пример настоящего партнерства и веры в победу Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы наши Вооруженные силы имели технологическое преимущество на поле боя",- написал министр обороны Украины.

Помощь Украине от партнеров

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формате "Рамштайн"), которая проходила в начале июня 2025 года отмечал, что международные партнеры Украины обязались в этом году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны России против Украины.

По его словам, в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.

Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тыс. дронов в 2025 году. В целом, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины;

Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро, а Бундестаг уже утвердил это решение. В частности, в пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также - передача систем ПВО, оружия и боеприпасов;

Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны;

Бельгия объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года. Также состоится передача противоминного корабля;

Норвегия выделяет 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса;

Канада выделяет 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison;

Швеция выделяет 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.

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