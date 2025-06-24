Нидерланды подписали контракты на производство 600 тысяч украинских дронов для Украины. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.
Он отмечает, что это происходит в рамках инициативы "Линия дронов". При этом подчеркнул, что поставки дронов должны быть уже в этом году.
"Эти контракты являются частью нового пакета помощи Нидерландов на сумму более 675 миллионов евро", - отмечает Умеров.
По его словам, также предусмотрена поставка 100 дополнительных радаров для обнаружения БПЛА и техники для эвакуации раненых.
"Спасибо Нидерландам и лично моему другу министру обороны Рубену Брекельмансу за лидерство и такую сильную поддержку. Это - пример настоящего партнерства и веры в победу Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы наши Вооруженные силы имели технологическое преимущество на поле боя",- написал министр обороны Украины.
Помощь Украине от партнеров
Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам 28-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (формате "Рамштайн"), которая проходила в начале июня 2025 года отмечал, что международные партнеры Украины обязались в этом году выделить на помощь в сфере безопасности больше средств, чем было выделено в предыдущие годы полномасштабной войны России против Украины.
По его словам, в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.
Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов, что позволит передать Украине 100 тыс. дронов в 2025 году. В целом, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины;
Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро, а Бундестаг уже утвердил это решение. В частности, в пакет входит финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также - передача систем ПВО, оружия и боеприпасов;
Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро. В него входят противоминный корабль, катера и морские дроны;
Бельгия объявила долгосрочную инициативу: ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года. Также состоится передача противоминного корабля;
Норвегия выделяет 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса;
Канада выделяет 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison;
Швеция выделяет 440 млн евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.