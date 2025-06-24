Суд не нашёл признаков мошенничества в действиях Александра Грановского по отношению к инвесторам ТЦ 'Парк Горького'

Суд признал обращение заявителя необоснованным, а инициацию расследования - безосновательной.

Голосеевский районный суд Киева не выявил никаких оснований считать, что народный депутат VIII созыва Александр Грановский был причастен к мошенническим действиям во время застройки ТЦ "Парк Горького".

В поданной жалобе заявитель указывал на возможное введение инвесторов в заблуждение. Однако в ходе рассмотрения дела суд учёл возражения адвоката Юрия Клебана, который предоставил официальные ответы правоохранительных органов.

Как говорится в письме полиции Киева от 02.05.2025 №169439-2-25, никаких официальных обращений или жалоб, связанных с застройкой ТЦ, не поступало. Согласно письму следственного управления НП от 17.03.2025 №101682-2025, Грановский не был фигурантом ни одного уголовного производства, связанного с ТЦ "Парк Горького".

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Суд признал обращение заявителя необоснованным, а инициирование расследования – беспочвенным.

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