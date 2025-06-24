По словам председателя Еврокомиссии, Украина практически с нуля создала свою оборонную промышленность.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина стала одной из самых передовых стран в мире в области дронов и ракет, несмотря на полномасштабную войну. Такое заявление она сделала во время выступления на саммите НАТО.

"Итак, что касается инноваций, если посмотреть на текущую ситуацию с войной России в Украине, я должна сказать, что, как и все вы, присутствующие в этом зале, я глубоко впечатлена тем, как Украина, ведя войну за свое выживание, с нуля создала оборонную промышленность, беспилотные летательные аппараты и баллистические ракеты, потому что три с половиной года назад ничего этого не было.", - сказала фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии отметила, что украинский опыт перенимает и Россия. Она подчеркнула, что именно это делает гонку технологий особенно важной.

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"Они научились, Россия научилась. Поэтому я считаю, что на данный момент они являются самыми современными в мире в области беспилотных летательных аппаратов, но Россия также обладает этими знаниями. Мы не должны недооценивать это", - добавила фон дер Ляйен.

Украина и Британия заключили соглашение о совместном военном производстве - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В ходе встречи было заключено новое соглашение о совместном военном производстве.

Соглашение обеспечит Великобритании доступ к украинским технологическим разработкам. Благодаря этому британские оборонные компании смогут масштабировать производство военной техники, а Украина - получит больше дронов.

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