Россиянам стало сложнее терроризировать гражданское население прифронтовых районов.

Дроны со сбросами, которыми россияне активно терроризируют гражданское население в прифронтовых населенных пунктах, не могут качественно работать без предварительной аэроразведки. Об этом в эфире "Киев 24" рассказал Валерий Яковенко, соучредитель и управляющий партнер DroneUA.

"В тот момент, когда украинцы на юге начали массово уничтожать разведывательные борты благодаря FPV-дронам украинского производства против воздушных целей врага, то и количество таких атак против гражданских стало значительно уменьшаться. Они не могут работать без заранее выявленных целей. Они гораздо меньше работают без аэроразведки с точки зрения получения разведданных", - сказал Яковенко.

Он отметил, что любые БПЛА врага, которые применяются в воздушном пространстве Украины, надо заблаговременно уничтожать. Чтобы уменьшить количество потерь в том числе и среди гражданских.

Видео дня

"И имеется в виду все воздушное пространство, а не только то, что находится под контролем. Надо работать РЭБами, надо глушить по всей линии фронта. Надо работать против террористов по всей линии фронта, находя места запуска", - добавил Яковенко.

БПЛА: важные новости

Ранее командир взвода ударных беспилотников 109-й бригады территориальной обороны Егор Фирсов рассказал, что Россия совершенствует FPV-дроны. По его словам, со временем эти БПЛА врага смогут бить не только по прифронтовым городам, но и долетать до пригорода Киева.

"Они глубоко это изучают, подходят к полету, понимая их (дронов) задачи и цели, что им надо полететь 30, 40, 50 километров; изучая метеорологические условия; летя по ветру; не используют дроны в плохую погоду, когда есть дождь или сильный боковой ветер и т. д. И таким образом они и имеют сейчас этот результат", - отметил Фирсов.

Вас также могут заинтересовать новости: