В Украине новая ОС уступает не только Windows 10, но и "старушке" Windows 7.

Аналитическое агентство StatCounter опубликовало свой ежемесячный отчет, в котором сказано, что по состоянию на июль 2023 года и спустя почти два года с релиза Windows 11 установлена только на 23.68% компьютеров.

На сегодня Windows 11 является второй по популярности в мире операционкой от Microsoft. Наиболее распространена Windows 10 – ее используют на 71,1% компьютеров, даже несмотря на новость о том, что "десятка" больше не будет получать никаких крупных обновлений.

У старушки Windows 7 доля составляет 3.7%.

Windows 8.1 занимает 0,7% рынка, Windows 8 – 0,35%, а Windows XP работает на 0,33% всех ПК.

В целом, на 10 и 11 приходится доля в почти 95% от всех пользователей Windows. Видео дня

Что касается Украины, то здесь ситуация для Windows 11 еще плачевней. Она уступает не только Windows 10 (70,78%), но и Windows 7, которая установлена на 12,61% компьютеров. "Одинадцатка" же занимает только 10.5% рынка.

Что интересно, Windows 11 оказалось намного популярнее среди геймеров. Свежая статистика Steam по железу показывает, что разница между Windows 10 и 11 составляет всего 19 процентов – 57% против 36%.

А меж тем уже в следующем году выйдет Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна Windows 12 будет еще больше похожа на MacOS.

Ранее УНИАН сообщал о том, что в сети нашелся "активатор" для включения скрытых функций в Windows 11. Теперь скрытые функции ОС будет включать гораздо проще и быстрее.

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