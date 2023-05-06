Microsoft не оставляет попыток сделать виджеты популярными.

По данным портала Windows Central, вскоре в Windows 11 появится возможность закреплять виджеты прямо на рабочем столе. Сейчас интерактивные элементы скрыты в "Панели виджетов".

Новая функция будет работать по аналогии с "Гаджетами" из Windows 7. Это означает, что пользователи "одинадцатки" смогут размещать их в любом месте без ограничений.

Журналисты отмечают, что Microsoft не оставляет попыток сделать виджеты популярными. С запуском Windows 11 в 2021 году компания добавила функцию "Панель виджетов": это отдельная вкладка с последними новостями из сервиса MSN и настраиваемым пространством с виджетами. В 2022-м к созданию виджетов привлекли сторонних разработчиков.

Видео дня

В настоящее время библиотека виджетов растет медленно, пока пользователям доступно около 13 интерактивных элементов.

Когда расширенная поддержка виджетов появится в Windows 11, пока неизвестно. Вероятно, Microsoft объявит о нововведении в рамках конференции Build 2023, которая пройдет 23-25 мая.

Пора переходить на Windows 11

Накануне Microsoft объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

Ранее УНИАН сообщал, что с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 изменят режим работы кнопки Print Screen, которое было стандартным в течение 30 лет. Теперь ее нажатие будет вызывать приложение "Ножницы" (Snipping Tool), вместо того, чтобы автоматически скриншотить весь экран.

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