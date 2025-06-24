В больницу доставили более 60 пострадавших.

Число жертв сегодняшней баллистической атаки России по Днепру снова возросло. Уже известно о восьми погибших, более 80 человек пострадали. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Обновлено 15:20. По его информации, в настоящее время количество погибших в Днепре возросло до 8 человек. Также пострадали 84 человека, из них 62 – госпитализированы. Семеро – в тяжелом состоянии.

Кроме того, глава ОВА сообщил, что увеличилось количество раненых и в г. Самарь. Их, по информации по состоянию на данный момент, 11. Восемь госпитализированы, половина - "тяжелые".

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Ранее сообщалось, что в результате российской атаки на Днепр погибли семь человек, пострадавших около 70. Среди них - десять детей. Пять раненых – "тяжелые".

По словам главы ОВА, количество людей, которых задела эта атака, постоянно растет.

"Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней", - отметил Лысак.

В Самаре, как и ранее сообщалось, двое погибших и 9 пострадавших, большинство из них госпитализированы. Четыре человека в тяжелом состоянии.

Атака на Днепропетровскую область: детали

Сегодня, 24 июня, около 11.00 Российская Федерация осуществила террористический удар по Днепропетровской области. Сообщалось, что повреждена гражданская инфраструктура, в частности, общежитие, гимназия, админздание, и поезд "Укрзализныци", его пассажиры получили травмы.

По информации Лысака, в Днепре на тот момент известно об одном погибшем и более 20 пострадавших.

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