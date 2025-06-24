Есть 6-8 этапов изготовления ядерного оружия, и все они являются сложными, говорит она.

Украина имеет возможности для того, чтобы восстановить свой ядерный потенциал, однако не будет делать это по ряду причин. Такое мнение высказала радиобиолог и старший научный сотрудник Института проблем безопасности АЭС НАН Украины Елена Паренюк.

"Сейчас весь мир немного сходит с ума, и сейчас все договоры имеют скорее "совещательный" статус, хотя раньше они были обязательными к исполнению. Украина такого себе позволить не может, или скорее не хочет, поэтому после Второй Мировой войны было шесть стран, которые имеют ядерное оружие и технологии для его создания, а также технологии для обогащения урана. И Украина в составе СССР входила в эти государства, а после подписания Будапештского меморандума мы разоружились", – акцентировала она в комментарии "Телеграфу".

По ее словам, создание ядерного оружия – это "цивилизационный предел", поэтому если Украина хочет сохранить благосклонность партнеров, делать этого не стоит. Отмечается, что ядерное оружие имеет Франция, и ее президент Эммануэль Макрон не раз говорил о готовности развернуть "ядерный зонтик" для защиты Украины.

Видео дня

Говоря о том, остались ли в Украине специалисты с опытом работы с ядерными технологиями еще со времен Советского Союза, и актуальны ли их знания сейчас, ученая отметила, что технологии по обогащению урана Украине – если речь шла бы о создании ядерного оружия – пришлось бы импортировать.

"Есть 6-8 этапов изготовления ядерного оружия, и все они являются сложными. Из этих двух этапов Украине пришлось бы импортировать обогащение урана и формирование ядерных брикетов. Мы закупали ранее ядерное топливо в России, теперь, к счастью, у американской компании Westinghouse, чтобы обогащать уран, есть 2 технологии. Первая – это высокоэнергетические центрифуги, и это очень дорого", – пояснила она.

Радиобиолог также рассказала о другой технологии – лазерах, которые "пробуждают" атомы с разным весом. Однако оба варианта требуют немалых инвестиций. К тому же, для обеспечения центрифуг энергией, надо будет или строить еще одну атомную электростанцию, или отключать от электричества какую-то область, добавила Паренюк.

Кроме того, специалист назвала еще одну проблему: для того, чтобы поставить и хранить центрифуги, надо строить бункеры глубиной в 80 метров. Также, хотя в Украине есть физики-ядерщики, инженеры и база для исследований, будет потребность в новых знаниях, поскольку "сейчас мы работаем на низкообогащенном уране (до 4%), а ядерное оружие – это более 70% обогащения", говорится в материале.

"Но есть хорошая новость: у нас есть свои урановые ископаемые, и нам не надо как Израилю его где-то искать, мы можем себе его накопать. Но плохая новость в том, что он не лежит буквально уже в брикетах, а добывать его довольно трудно. Поэтому Украине необходимы фундаментальные исследования и финансирование фундаментальных институтов, потому что страна никогда не знает, когда ей это понадобится", – продолжила ученая.

Паренюк добавила, что для восстановления ядерного потенциала Украине нужно "лет 10, ведь нам надо начинать будет весь цикл сначала". По ее словам, речь идет не только о добыче урана, но и о подготовке молодых специалистов, включая мотивацию – в том числе финансовую.

Ядерное оружие в Украине

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан считает, что для Украины очень важно восстановить свой ядерный статус "хотя бы косвенно". По его словам, страна могла бы вступить в программу обмена, согласно которой ядерное оружие определенных государств размещается на базах других стран.

При этом, если договориться с Францией или Британией об обогащении имеющегося в Украине урана, процесс создания собственного ядерного оружия может занять 1,5-2 года, говорит Свитан.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский несколько месяцев назад назвал решение отдать ядерное оружие, которое находилось на территории нашей страны, "тупым и безответственным". По его словам, если нас заставляли это сделать, надо было обменивать его на реальные гарантии безопасности, а именно на членство в НАТО.

Вас также могут заинтересовать новости: