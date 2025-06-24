Средняя стоимость двухкомнатной квартиры во Львове составляет 93 тыс. долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в объявлениях в городе Львов на вторичном рынке составляет 65 тысяч долларов. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры во Львове составляет 93 тыс. долл., что на 3% больше, чем полгода назад. При этом трехкомнатные квартиры стоят еще дороже – 116 тыс. долл.

Самые дорогие однокомнатные квартиры – в Лычаковском районе, где средняя стоимость достигает 69 тыс. долл. Немного дешевле жилье в Сыховском и Шевченковском районах – по 65 тыс. долл.

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Во Франковском районе цена составляет 64 тыс. долл., а в центральном Галицком – 63 тыс. долл., что может удивить, ведь традиционно в большинстве городов центр является самым дорогим.

При этом самая низкая средняя цена на однокомнатное жилье зафиксирована в Железнодорожном районе Львова – 58 тыс. долл.

Средняя цена двухкомнатной квартиры во Львове составляет:

Франковский район – 100 тыс. долл.

Лычаковский район – 98 тыс. долл.

Галицкий район – 95,3 тыс. долл.

Сыховский район – 92 тыс. долл.

Шевченковский район – 88 тыс. долл.

Железнодорожный район – 83,5 тыс. долл.

Средняя цена трехкомнатной квартиры:

Галицкий район – 140,1 тыс. долл.

Франковский – 130 тыс. долл.

Лычаковский – 110,9 тыс. долл.

Шевченковский – 108,5 тыс. долл.

Сыховский – 105 тыс. долл.

Железнодорожный – 100 тыс. долл.

Рынок недвижимости – последние новости

За четыре года цены на однокомнатные квартиры уверенно выросли во многих городах Украины. Согласно исследованию "OLX Недвижимость", наибольший прирост медианной стоимости на покупку однокомнатной квартиры был зафиксирован в Чернигове с 662 тыс. грн до 1,2 млн грн.

По состоянию на июнь 2025 года, средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла около 65 тысяч долларов, то есть плюс 8% за последние полгода.

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