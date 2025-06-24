Православный праздник сегодня получил народное название Феврония Русальница.

25 июня по новоюлианскому календарю в православной церкви отмечают день иконы Божией Матери "Избавительница". К чудотворному образу обращаются с молитвами в минуты опасности и скорби, а хранится он в одном из монастырей Украины. Какие традиции и запреты связаны с этим днем, а также какой праздник сегодня церковный по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

25 июня (по старому календарю 8 июля) в православии отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери "Избавительница".

Святыня была создана в 1788 году на святой горе Афон и принадлежала старцу Мартиниану, схимонаху с Афона, который получил этот образ в дар с благословением. В 1841 году Мартиниан с иконой отправился в город Мавровоны - там случилось нашествие саранчи. После всеобщей молитвы в поле саранча поднялась в небо и птицы уничтожили ее. По преданию, в этом же городя святыня воскресила умершего юношу. После этого к образу стал стекаться народ с молитвами о здоровье и помощи.

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Вернувшись на Афон, Мартиниан передал икону в монастырь святого Пантелеимона. Позже она хранилась в Новоафонском монастыре в Абхазии, а во время гонений ее доверили монаху,затем она оказалась у его преемника.

Почти 80 лет о святыне ничего не знали, пока одному монаху не явилась во сне Богородица с просьбой передать образ на "украинский Афон" - в Манявский Крестовоздвиженский монастырь в Ивано-Франковской области. Прибыв туда, он увидел, что обитель находилась в запустении, и засомневался. Однако Божья Матерь снова явилась ему во сне и настояла на своем. И, когда храм Воздвижения Честного Креста был восстановлен, икона заняла свое место именно там. Поклониться святыне едут со всех уголков мира.

Еще один православный праздник сегодня по новому календарю - день памяти преподобномученицы Февронии, девы.

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Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в церкви вспоминают преподобного Петра Афонского.

С какими молитвами обращаются к чудотворной иконе, что нельзя делать сегодня

Перед чудотворным образом Богородицы "Избавительница" молятся за здоровье и выздоровление, просят избавить от пагубных зависимостей и душевных страданий, помочь в трудных жизненных ситуациях, защитить от беды и зла, а также об освобождении украинского народа от войны и страданий, вызванных российской оккупацией. Верующие уповают на милость Пречистой Девы и ее заступничество перед Господом.

В народном календаре 25 июня - это день Февронии Русальницы. По поверью, супругам в этот день нужно заняться совместным делом - считается, что это принесет в дом мир, согласие и крепкую любовь.

Церковь сегодня, как и в любой другой день, не поощряет ссоры, злословие, зависть, жадность, уныние, не следует отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

По народным приметам, 25 июня важно избегать конфликтов влюбленным и супругам - скандалы могут привести к расставанию или длительной обиде. Не советуют заниматься садовыми и огородными работами, так как усилия будут тщетны, а также шить - чтобы не "зашить" счастье. Кроме того, на Февронию Русальницу не рекомендуется купаться в водоемах - водяные духи могут затянуть человека на дно.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в Украине и народном календаре.

Приметы 25 июня - какими будут погода и урожай

Приметы этого дня говорят о таком:

радуга над рекой или озером - к дождю;

дождь пошел - будет много меда и грибов;

северный ветер сулит ясную погоду, а южный - осадки.

Также подмечают: если день выдался жарким - такая погода продержится еще 40 дней.

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