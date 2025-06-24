В ночь на 23 июня во время массированного обстрела Киевской области российскими оккупантами в приюте погиб лосенок.
"Наш травмированный малыш, который получил свой второй шанс и вместе с нами отчаянно боролся за жизнь, не пережил очередной адской ночи", – сообщили в Центре спасения диких животных.
Отмечается, что во время российской атаки взрывная волна была такой силы, что в зданиях Центра повылетали окна.
"Животные от страха побились о решетки вольеров, а сердечко нашего лосенка не выдержало шока и остановилось. Несмотря на все наши усилия, этой маленькой жизни больше нет. И трудно словами передать все отчаяние, когда невинные животные становятся жертвами страшной войны", – говорится в сообщении.
Ранее в Центре рассказывали, что лосенок стал жертвой нападения собак.
"В Бышевской территориальной общине неравнодушные граждане увидели как собаки напали на лосиху с тремя лосятами. Самый сильный малыш вместе с мамой смогли убежать, а двух других спасли местные трактористы, отпугнув стаю", – писали там.
Одно из животных погибло от полученных травм. Другого малыша спасали вместе с ветеринарами.
Влияние войны на животных
Несколько дней назад стало известно, что в Чернобыльской зоне отчуждения трагически погиб конь Пржевальского. Животное подорвалось на взрывном устройстве, которое оставили после себя российские оккупационные войска. Похожий случай произошел там и в мае.
В январе 2024 года на Киевщине из-за ракетного удара России серьезно пострадала львица Юна. Вражеский снаряд упал в 300 метрах от ее вольера, из-за взрыва животное получило тяжелую контузию и полностью потеряло координацию.
В 2023 году на побережье Черного моря нашли погибших дельфинов. Они погибли из-за бомбардировки моря в зоне Кинбурнской косы и из-за детонации дрейфующих мин.