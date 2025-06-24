Прекращение военной помощи со стороны США может снизить шансы Украины на достижение успехов на поле боя.

Сегодня, 24 июня, начался двухдневный саммит НАТО в Гааге, участники которого осторожно обходят стороной разногласия, стараясь показать единство. В это же время среди европейских союзников Украины складывается понимание того, что администрация президента США Дональда Трампа не готова предоставить Киеву новую военную помощь.

Напряженность между Зеленским и Трампом

Как пишет The Washington Post, с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский был почетным гостем на саммитах НАТО. В этом году украинский лидер отходит на второй план, поскольку лидеры стран НАТО не хотят раздражать Трампа.

В издании напомнили, что по дороге на саммит президент США заявил журналистам, что "вероятно" встретится с Зеленским в кулуарах саммита. Тем не менее официальные лица НАТО пытаются держать их как можно дальше друг от друга, так как глава Белого дома проявляет явное презрение к украинскому лидеру.

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"Наши друзья из стран НАТО понимают деликатность ситуации и пытаются сделать все возможное, чтобы Украина была представлена на саммите, но в то же время не вызвать недовольство Трампа", - рассказал журналистам председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

В издании подчеркнули, что переговоры США с Россией зашли в тупик, а Трамп не собирается подталкивать Кремль к прекращению огня. Чиновники в разговоре с журналистами заявили, что прекращение поставок американского оружия ухудшит положение Украины на поле боя. Также это усилит давление на европейских союзников.

Зеленский планировал поговорить с Трампом на саммите G7 в Канаде, чтобы предложить оплатить поставки американского оружия, напомнили в издании. Тем не менее их встреча не состоялась, так как президент США досрочно покинул саммит.

В издании поделились, что украинские чиновники теперь надеются, что Зеленский сможет убедить Трампа в Гааге в своем предложении о покупке американского оружия, включая системы противовоздушной обороны. Европейские чиновники также выдвинули предложение о предоставлении денег для будущих поставок американского оружия.

Дипломаты в разговоре с журналистами отметили, что Зеленский, вероятно, присоединится к лидерам стран НАТО, включая Трампа, на ужине, который сегодня вечером устроит король Нидерландов Виллем-Александр.

Американская помощь Украине под вопросом

В издании напомнили, что посол США в НАТО Мэтью Уитакер говорил в июне о том, что администрация Трампа еще не приняла никакого решения о новой помощи Украине. По его словам, президент США все еще сосредоточен на переговорах о прекращении огня.

Тем не менее мирные переговоры зашли в тупик на несколько недель, из-за чего Трамп стал угрожать тем, что он можей выйти из них, добавили в издании. Более того, США сейчас вовлечены в конфликт между Израилем и Ираном.

Лидеры стран НАТО во время саммита признали, что российский диктатор Владимир Путин попытается затянуть войну против Украины, пока дипломатические усилия пробуксовывают.

Европейские чиновники в разговоре с журналистами заверили, что их последние поставки военной помощи дали Украине больше времени. Также они заявили, что Киев производит больше собственного вооружения, включая артиллерию и дроны.

Тем не менее прекращение военной помощи со стороны США снизит шансы Украины на достижение успехов на поле боя, считают в издании. Представители НАТО не ожидают скорого прорыва на передовой и прогнозируют, что в нынешней ситуации украинцы смогут продержаться еще год.

"По нашему мнению, это не приведет к полному краху в течение 12 месяцев. Вероятно, у вас еще будет год, но Украина будет в очень тяжелом положении. Они будут сражаться в оборонительной позиции почти все время. Мы будем сталкиваться с нехваткой средств противовоздушной обороны, танковых бригад и ракетных запасов, поэтому можно ожидать более строгого нормирования боеприпасов", - сказал журналистам высокопоставленный чиновник НАТО.

Три европейских чиновника в разговоре с журналистами выразили уверенность в том, что Европа сможет убедить Трампа продать Украине американское оружие. Тем не менее окончательное решение будет зависеть в первую очередь от президента США.

Почему Трамп должен быть заинтересован в продаже оружия Украине

Ранее бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп может согласиться на продажу оружия Украине, если такая сделка будет казаться ему выгодной. Он подчеркнул, что глава Вашингтона мыслит категориями сделок.

По его словам, Трамп как бизнесмен будет заинтересован в поддержке американской промышленности. Более того, он не хочет использовать для этого средства налогоплательщиков в США.

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