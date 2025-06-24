В "Укрзализныце" объяснили, почему поезда не останавливаются во время обстрелов / фото УНИАН, Александр Синица

"Укрзализныця" не может приостанавливать движение поездов во время воздушных атак со стороны российских оккупационных войск. Такое заявление сделал руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко.

"Мы работаем с первого дня полномасштабной войны. Все эти риски мы понимаем и просчитываем, имеем на них сценарии реагирования. Надо понимать, что железная дорога – это единая экосистема, в которой если один поезд остановится, другие его не смогут объехать", – отметил он в эфире телеканала "Киев24".

Шевченко подчеркнул, что "Укрзализныця" перевозит стратегические грузы, пассажиров, выполняет дипломатические рейсы всех первых лиц мира.

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"Мы везем раненых с фронта, медицинские поезда, у нас поезда-реанимации. У нас эвакуация, детские группы и так далее. Мы не можем стать и закупорить все это движение. Соответственно, есть поезда, которые должны продолжать движение при любой ситуации. Что касается непосредственной опасности в регионе, то поезд – это движущаяся мишень, в которую попасть гораздо труднее, чем в любую статичную", – продолжил он.

По словам представителя компании, поезд является довольно безопасным объектом, насколько это возможно в стране, которая ежедневно подвергается обстрелам.

"Мы делаем много, чтобы обезопасить пассажиров. У нас круглосуточный диспетчерский контроль. У нас круглосуточная связь с военными там, где это необходимо. Поэтому мы четко понимаем, где и как мы едем. Но конечно, поражение баллистикой – при этом это же не поражение поезда в данном случае, это взрывная волна от поражения вблизи места, которое как раз проезжал поезд. Такие случаи, к сожалению, случаются периодически. Это не первый, и, к сожалению, надо понимать, что, наверное, не последний за эту войну", – резюмировал Александр Шевченко.

Что предшествовало

24 июня 2025 года российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. Была повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, в результате атаки был поврежден пассажирский поезд. Пассажиры получили травмы.

Всего в результате атаки погибли 17 человек, более 200 – пострадали. Такие данные приводит Днепропетровская областная прокуратура. Среди пострадавших 19 детей.

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