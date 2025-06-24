Представитель перевозчика отметил, что поезд – это движущийся объект, в который попасть гораздо труднее, чем в любой статичный.

"Укрзализныця" не может приостанавливать движение поездов во время воздушных атак со стороны российских оккупационных войск. Такое заявление сделал руководитель по пассажирским коммуникациям УЗ Александр Шевченко.

"Мы работаем с первого дня полномасштабной войны. Все эти риски мы понимаем и просчитываем, имеем на них сценарии реагирования. Надо понимать, что железная дорога – это единая экосистема, в которой если один поезд остановится, другие его не смогут объехать", – отметил он в эфире телеканала "Киев24".

Шевченко подчеркнул, что "Укрзализныця" перевозит стратегические грузы, пассажиров, выполняет дипломатические рейсы всех первых лиц мира.

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"Мы везем раненых с фронта, медицинские поезда, у нас поезда-реанимации. У нас эвакуация, детские группы и так далее. Мы не можем стать и закупорить все это движение. Соответственно, есть поезда, которые должны продолжать движение при любой ситуации. Что касается непосредственной опасности в регионе, то поезд – это движущаяся мишень, в которую попасть гораздо труднее, чем в любую статичную", – продолжил он.

По словам представителя компании, поезд является довольно безопасным объектом, насколько это возможно в стране, которая ежедневно подвергается обстрелам.

"Мы делаем много, чтобы обезопасить пассажиров. У нас круглосуточный диспетчерский контроль. У нас круглосуточная связь с военными там, где это необходимо. Поэтому мы четко понимаем, где и как мы едем. Но конечно, поражение баллистикой – при этом это же не поражение поезда в данном случае, это взрывная волна от поражения вблизи места, которое как раз проезжал поезд. Такие случаи, к сожалению, случаются периодически. Это не первый, и, к сожалению, надо понимать, что, наверное, не последний за эту войну", – резюмировал Александр Шевченко.

Что предшествовало

24 июня 2025 года российские захватчики атаковали Днепропетровскую область. Была повреждена гражданская инфраструктура. Кроме того, в результате атаки был поврежден пассажирский поезд. Пассажиры получили травмы.

Всего в результате атаки погибли 17 человек, более 200 – пострадали. Такие данные приводит Днепропетровская областная прокуратура. Среди пострадавших 19 детей.

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