Недавно Honor уже удивила рынок недорогим смартфоном с АКБ 8000 мАч и теперь, похоже, собирается поднять планку еще выше.

Переход на кремний-углеродные аккумуляторы позволяет китайским брендам оснащать свои телефоны аккумуляторами 7500-8000 мАч. Оказывается, и это не предел. Компания Honor готовит к выпуску смартфон с рекордной батареей на 8200 мАч.

Как передает GizmoChina, батарея уже прошла сертификацию китайского регулятора 3C. Ее номинальная емкость составит 8100 мАч, напряжение – 3,77 В, а максимальное – 4,53 В. Производством занимаются Sunwoda Electronics и сама Honor.

Новый смартфон позиционируется как устройство среднеценового сегмента, но дата выпуска и название пока не раскрыты. Инсайдер Digital Chat Station отметил, что Honor, скорее всего, установит батарейку 8200 мАч в грядущий смартфон HonorX70.

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Отметим, что АКБ емкостью 8000 мАч и больше могли похвастаться только специальные смартфоны, ориентированные на энтузиастов. Некоторые бренды выпускали защищенные модели с батарейкой и на 20 000 мАч, но популярных потребительских устройств с таким АКБ еще не было, поэтому аппарат Honor в некотором смысле станет рекордным.

Утечка также подтвердила, что предстоящий Magic V5 от Honor будет оснащен самой большой батареей, которую можно увидеть в складном смартфоне. По слухам, он будет оснащен аккумулятором 6100 мАч, упакованным в ультратонкий корпус толщиной 8,8 мм.

Как УНИАН уже писал, рекордно тонкий iPhone может отпугнуть покупателей аккумулятором из 2010-х. Apple делает ставку на дизайн, а не на длительную работу без подзарядки, поэтому iPhone 17 Air получит аккумулятор всего 2800 мАч.

Напомним, что дебютировавший в начале июня на глобальном рынке Realme GT 7 с аккумулятором 7000 мАч оказался самым автономным современным смартфоном. При средней нагрузке телефон выдержал рекордные 21 час и 6 минут.

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