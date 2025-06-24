Специалисты объяснили, как вести себя в таких случаях.

Работники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника встретили семью диких свиней, которая состоит из двенадцати поросят и двух матерей.

Одна вела малышей по дамбе, а другая замыкала колонну, внимательно контролируя безопасность с тыла. Забавные снимки животных опубликованы на странице заповедника в социальной сети Facebook. Там предостерегают, что милый вид диких свиней не должен вводить в заблуждение:

"Дикие свиньи чрезвычайно заботливые родители, особенно самки. При малейшей угрозе они мгновенно бросаются защищать потомство, поэтому встретив таких жителей в лесу, стоит вести себя осторожно и незаметно".

Отмечается, что обычно самки образуют материнские группы вместе с поросятами из нескольких приплодов. Возглавляет такое стадо самая старшая и самая опытная из них. Вся группа вместе отправляется на поиски пищи и воды. Молодые самцы со временем покидают родную стаю: сначала присоединяются к "холостяцким", а с возрастом начинают жить в одиночку.

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Другие животные Чернобыльского заповедника

В заповеднике можно встретить оленя благородного - именно так и произошло во время одной из полевых экспедиций специалистов учреждения. Им удалось зафиксировать редкий момент: под ветвями кустов спокойно прятался маленький олененок.

Матери рядом не было видно, однако малыш, похоже, понимал, что она где-то рядом и внимательно следит за ситуацией.

Также в Чернобыльской зоне обитает безногая ящерица под названием веретенница. Она вполне безопасна для человека, неядовита и миролюбива. Большую часть жизни ящерица проводит под землей, а в еде предпочитает дождевых червей.

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