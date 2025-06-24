Встреча лидеров Альянса продлится два дня.

Нынешний саммит Североатлантического альянса станет для Украины разочарованием, поскольку не принесет сильных заявлений о поддержке, будущем членстве и усилении санкций против России.

Такое мнение в комментарии The Guardian высказал бывший представитель НАТО, заместитель помощника генерального секретаря Джейми Ши. "Эта встреча будет разочарованием для Украины, особенно потому, что большинство союзников хотели бы услышать гораздо более сильные заявления о поддержке, открытые двери для членства в НАТО и более четкий путь относительно санкций против России", - сказал он.

Издание прогнозирует, что после объявления перемирия на Ближнем Востоке президент США Дональд Трамп прибудет на саммит в настроении "самопоздравлений", а большинство лидеров Альянса не захотят его нарушать.

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Опасения, что Трамп может дистанцировать США от НАТО, вывести американские войска из Европы, прекратить поддержку Украины и восстановить тесные связи с Москвой, несколько утихли с начала года, но полностью не исчезли.

Саммит откроется торжественным ужином, который организует король Нидерландов Виллем-Александр. Основная рабочая сессия состоится на следующее утро и завершится пресс-конференциями.

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на вечерний прием, но не будет участвовать в главном рабочем заседании с лидерами НАТО. Это может свидетельствовать об охлаждении поддержки Киева со стороны США.

Саммит НАТО 2025

Встреча будет проходить на Всемирном форуме в Гааге, Нидерланды, с 24 по 26 июня. Известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже прибыл в страну.

На повестке дня повышение оборонных расходов до 5% ВВП до 2035 года, поддержка Украины в войне с Российской Федерацией и оборонные угрозы и вызовы.

Ранее СМИ сообщили, что ради Испании было изменено совместное заявление об увеличении оборонных расходов до 5% ВВП - страна отказалась от этой инициативы.

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал журналистам, что во время саммита планирует встретиться и поговорить с Трампом.

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