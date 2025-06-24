Одной такой ракеты хватит, чтобы уничтожить российскую нефтебазу, говорит Попович.

Украина сможет наносить удары ракетой "Сапсан" по всем объектам в зоне ее досягаемости. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Бить по этим объектам баллистическими ракетами было бы очень полезно. Это и уничтожение военных объектов, ВПК и нефтебаз. Одной баллистической ракеты достаточно на одну нефтебазу. Особенно если это будет кассетное снаряжение, и она сможет накрыть сразу большую площадь. И, безусловно, это логистика", – сказал Попович.

Он добавил, что пока сложно сказать, сколько ракет хватит Украине, чтобы поразить российские цели в соответствующей зоне. Ведь все зависит от масштабов ее изготовления. Но обобщая, чем больше у Украины будет этих ракет, тем лучше.

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"Сколько Иран имел баллистических ракет – 2000 перед тем, как началась его воздушная перестрелка с Израилем. И то видим, что этого количества на Израиль не особо хватило. Потому что есть перехват систем ПВО и тому подобное. Здесь чем больше, тем лучше. Относительно РФ, там системы ПВО являются очагами. Где-то она концентрированная, где-то менее, где-то вообще нет. Поэтому есть надежда, что эта ракета будет поражать те цели, которые будут находиться в зоне ее поражения. Тем более, что по опыту использования ATACMS мы видели, что российская ПВО с ними справляется не очень хорошо", – пояснил Попович.

Ракета "Сапсан": мнения других экспертов

Ранее военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что у россиян не будет возможности сбивать украинскую баллистическую ракету "Сапсан". В то же время он добавил, что эта ракета стала прототипом российского "Искандер-М", разработку которой Москва украла у Украины.

О том, что России будет сложно сбивать украинскую баллистику, ранее говорил и авиационный эксперт Анатолий Храпчинский. Он отметил, что имеющиеся у РФ средства перехвата вряд ли смогут справиться с этими ракетами.

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