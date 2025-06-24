Источники в ГУР рассказали журналистам, что РФ и Китай хотят усилить военное сотрудничество для противостояния Западу.

Россия расширяет военное сотрудничество с Китаем, несмотря на публичные заявления о стремлении к диалогу с США. Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в 2025 году РФ примет около 600 китайских военнослужащих для стажировки на своих военных базах и в центрах российских вооруженных сил. По словам собеседника издания, Россия и Китай хотят усилить военное сотрудничество для противостояния Западу.

"Кремль принял решение предоставить возможность китайским военнослужащим изучать и внедрять опыт российской армии, полученный в войне против Украины", - сказал он журналистам.

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Источники рассказали журналистам, что китайских военнослужащих будут готовить к противодействию западному оружию. По их словам, основное внимание будет уделяться подготовке танкистов, артиллеристов, инженеров и специалистов по противовоздушной обороне.

"Подобные решения России и Китая иллюстрируют намерения российского режима совместно с Пекином придерживаться курса на глобальное противостояние с Западом", - добавили источники в ГУР.

Китай заявил о подрыве доверия к США

Ранее во время заседания Совета Безопасности ООН Россия, Китай и Пакистан предложили принять резолюцию с призывом к немедленному и безусловному прекращению огня на Ближнем Востоке. Посол Китая в ООН Фу Цун заявил, что Иран пострадал, "но авторитет США также был поврежден - как страны, так и участника любых международных переговоров".

Китайские СМИ назвали удар США по ядерным объектам Ирана "чрезвычайно опасным и провокационным".

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