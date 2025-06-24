Игнат отметил, что украинские защитники реагируют на все изменения в тактике противника.

Россияне модернизировали ударные дроны-камикадзе типа "Шахед", которыми атакуют украинские города. В частности, некоторые вражеские беспилотники стали более устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Такое заявление сделал начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в комментарии "Украинскому Радио". По его словам, на некоторых дронах противника обнаружена дополнительная защита от систем РЭБ и другие новинки – в том числе в вопросе воздушной разведки.

Он обратил внимание, что во время атаки 23 июня некоторые "Шахеды" во время захода на цель пикировали с высоты более двух километров. Отмечается, что такая тактика значительно усложняет работу для мобильных огневых групп. Такие "Шахеды" обезвреживаются другими средствами противовоздушной обороны, говорит Игнат.

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Представитель Воздушных сил добавил, что во время атак по Украине вражеские дроны летят на разных высотах – как больших, так и низких. Он добавил, что украинские защитники реагируют на все изменения в тактике противника. Во время атак авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы работают на максимуме, отметил Игнат.

"По тем результатам, которые мы публикуем, видно, что Противовоздушная оборона сражается. Сражается как может, сбивает как может. Поверьте, привлекаются все средства, которые возможно. Сегодня работают мобильные огневые группы, системы РЭБ, дроны-перехватчики тоже уже приобретают масштабирование. Поэтапно, но оно все же есть. Это тоже новейшие средства, которые применяются. Зенитные ракетные войска Воздушных сил, авиация – это и самолеты, и вертолеты. Поэтому максимально пытаются сбивать, но когда такое огромное количество, к сожалению, не все удается сбить", – продолжил он.

Игнат также отметил, что есть уничтоженные цели, которые "не доставляют хлопот". Однако порой они падают вниз, и это может приводить к последствиям.

"Поэтому даже все сбитые БПЛА, которые сегодня мы имеем, они тоже обязательно падают вниз. Поэтому последствия могут быть тоже непредвиденные. Поэтому просим всегда беречь себя, своих родных и соблюдать требования безопасности", – констатировал Юрий Игнат.

Атаки РФ по Украине

Ежедневно российские террористы атакуют Украину дронами и другими средствами поражения. В частности, 24 июня оккупанты ударили по Днепру. Была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе учебное заведение и общежитие. Пострадал и поезд "Укрзализныци", пассажиры получили ранения.

По состоянию на 18:00 было известно о 15 погибших в результате атаки. Такую информацию приводил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Он добавил, что еще 174 человека пострадали. Почти сотня из них остается в стационарах.

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