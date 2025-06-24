Сердце каждого государства - его столица. У Украины это - Киев. У нашего главного города богатая история и впечатляющий возраст.
Мы узнали у кандидата исторических наук Ивана Федыка, как Киев получил свое название.
Древнее название Киева - кто и как называл украинскую столицу
Как отметил историк, до сих пор идут очень мощные дискуссии по поводу названия Киева. Общепринятое утверждение о названии Киева заимствовано из летописи - в "Повести временных лет" есть запись, датированная 1093 годом, в которой говорится, что было три брата Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбидь, и основали они град, и назвали его в честь старшего брата. Но летописец не написал, когда именно был основан Киев, а также кто же такой сам Кий, его братья и сестра.
"Известно, что на месте Киева еще 25 тысяч лет до нашей эры была знаменитая Кирилловская стоянка. 5 тысяч лет до нашей эры возле "Кудрявки" (так называют историческую местность, расположенную в Шевченковском районе) было городище трипольцев, но его название также неизвестно", - рассказал Федык.
Он добавил, со ссылкой на археологические данные, что Киев основан в конце V века. Многие историки считают, что сначала появился город Киев, а уже Кия потом назвали в честь Киева. Например, так считает историк Виталий Козюба из Института археологии НАН Украины. По его мнению, именно Кия назвали в честь Киева, а не наоборот.
Но Киев имел еще два названия, которые записаны в разных источниках, говорит Федык. Одно из них - Самбатас. Этим греческим словом в X веке киевскую крепость назвал император Константин Багрянородный в трактате "Об управлении Империей". Историки до сих пор "бьются" над вопросом, почему именно так император назвал Киев.
Многие историки, к примеру, Фридрих Вестберг, считают, что слово Самбатас Багрянородный заимствовал у хазар. Есть среди экспертов и другое мнение - что император заимствовал это слово не от хазар, а от арийцев. То есть Самбатас - это второе название Киева.
Также историк рассказал, как скандинавы называли Киев.
"Еще одно название столицы Украины можно встретить в скандинавской "Саге об Эймунде". В этой саге Киев называют "Кенугард" - то есть это уже третье название города. С варяжского "Кенугард" можно перевести как город лодок. Но еще есть варианты написания "Киенугард" или "Кинеугард", что в принципе повторяет фразу "Киев град", то есть можно интерпретировать эти слова как производные от указания на то, что имеется в виду город Кия", - объяснил он.
Как отметил Федык, таким образом у нас есть три названия Киева, которые сходятся к слову "Кий". Учитывая это, можно сделать вывод, что Кий собственно и дал городу название, но это не доказано фактами. Но есть еще одно название Киева, в котором не фигурирует слово "Кий" - готы называли город Данпарстад, то есть город на Днепре. Но это название не прижилось - готы долго не находились на наших землях.
Иван Федык кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.