Рассказываем, какие были названия у Киева и факты про эту местность.

Сердце каждого государства - его столица. У Украины это - Киев. У нашего главного города богатая история и впечатляющий возраст.

Мы узнали у кандидата исторических наук Ивана Федыка, как Киев получил свое название.

Древнее название Киева - кто и как называл украинскую столицу

Как отметил историк, до сих пор идут очень мощные дискуссии по поводу названия Киева. Общепринятое утверждение о названии Киева заимствовано из летописи - в "Повести временных лет" есть запись, датированная 1093 годом, в которой говорится, что было три брата Кий, Щек, Хорыв и их сестра Лыбидь, и основали они град, и назвали его в честь старшего брата. Но летописец не написал, когда именно был основан Киев, а также кто же такой сам Кий, его братья и сестра.

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"Известно, что на месте Киева еще 25 тысяч лет до нашей эры была знаменитая Кирилловская стоянка. 5 тысяч лет до нашей эры возле "Кудрявки" (так называют историческую местность, расположенную в Шевченковском районе) было городище трипольцев, но его название также неизвестно", - рассказал Федык.

Он добавил, со ссылкой на археологические данные, что Киев основан в конце V века. Многие историки считают, что сначала появился город Киев, а уже Кия потом назвали в честь Киева. Например, так считает историк Виталий Козюба из Института археологии НАН Украины. По его мнению, именно Кия назвали в честь Киева, а не наоборот.

Но Киев имел еще два названия, которые записаны в разных источниках, говорит Федык. Одно из них - Самбатас. Этим греческим словом в X веке киевскую крепость назвал император Константин Багрянородный в трактате "Об управлении Империей". Историки до сих пор "бьются" над вопросом, почему именно так император назвал Киев.

Многие историки, к примеру, Фридрих Вестберг, считают, что слово Самбатас Багрянородный заимствовал у хазар. Есть среди экспертов и другое мнение - что император заимствовал это слово не от хазар, а от арийцев. То есть Самбатас - это второе название Киева.

Также историк рассказал, как скандинавы называли Киев.

"Еще одно название столицы Украины можно встретить в скандинавской "Саге об Эймунде". В этой саге Киев называют "Кенугард" - то есть это уже третье название города. С варяжского "Кенугард" можно перевести как город лодок. Но еще есть варианты написания "Киенугард" или "Кинеугард", что в принципе повторяет фразу "Киев град", то есть можно интерпретировать эти слова как производные от указания на то, что имеется в виду город Кия", - объяснил он.

Как отметил Федык, таким образом у нас есть три названия Киева, которые сходятся к слову "Кий". Учитывая это, можно сделать вывод, что Кий собственно и дал городу название, но это не доказано фактами. Но есть еще одно название Киева, в котором не фигурирует слово "Кий" - готы называли город Данпарстад, то есть город на Днепре. Но это название не прижилось - готы долго не находились на наших землях.

справка Иван Федык Доцент Кафедры исторического краеведения ЛНУ им.и Ивана Франко Иван Федык кандидат исторических наук. Он член Союза краеведов Украины. Его научные интересы охватывают политическую историю Западной Украины в межвоенный период, политикум Второй Речи Посполитой, украинско-польские отношения в Галичине.

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