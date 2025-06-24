УНИАН подготовил для вас новое интересное задание.

Словесные головоломки пользуются немалой популярностью в Сети. Они считаются одним из лучших способов улучшить словарный запас, концентрацию внимания и тому подобное.

К тому же, регулярное решение оптических иллюзий и различных умственных задачек поможет потренировать память, логическое и критическое мышление, а также навыки управления собственным временем. УНИАН подготовил новое задание, которое проверит ваши способности.

Ниже вы увидите коллаж с буквами, между которыми нет никакой связи. Где-то там мы спрятали слово "торт", и вам надо его найти.

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Справиться нужно будет очень быстро. Мы отвели на ответ всего 7 секунд, так что советуем сосредоточиться.

Спрятанное слово может быть в любой части изображения, например, сверху, внизу, сбоку. Но дадим вам небольшую подсказку: ищите его не по вертикали или горизонтали, а по диагонали.

Готовы? Время пошло!

Что ж, 7 секунд на поиск слова "торт" подошли к концу. Если вы смогли его заметить, у вас действительно очень острое зрение, а вашей внимательности к мелочам позавидуют даже детективы.

Ответ:

Другие головоломки со словами от УНИАН

Если вам понравилось это задание, мы можем предложить вам еще несколько похожих головоломок. К примеру, можете проверить свои способности в задании, где необходимо отыскать слово "вино". Справиться надо за 7 секунд.

Или можете попробовать найти слово "банан" на картинке. На это задание мы отвели всего 9 секунд, поэтому советуем не медлить с поисками.

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