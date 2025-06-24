Главный по российским технологиям, Сергей Чемезов, признал, что "догнать и перегнать" Запад россиянам не светит.

Из-за войны против Украины для России начались "сложнейшие в истории человечества" времена, которым "не видно конца". Об этом в авторской колонке для российского издания РБК написал Сергей Чемезов, глава государственной корпорации "Ростех", которая является главным поставщиком оружия и техники для российской армии.

"Быть оптимистом в таких реалиях трудно. Но этот шторм придется пройти уверенно, с четким пониманием курса. И мы просто обязаны выйти из него победителями", — написал он.

По словам Чемезова, сегодня Россия ведет борьбу за будущее, в которой российским властям не ко времени "фантазировать, что нас ждет за горизонтом". Глава "Ростеха" выразил уверенность, что Россия должна сделать ставку на "импортозамещение и технологический суверенитет".

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Интересно, что Чемезов не верит в способность России "догнать и перегнать" Запад в тех сферах, где Россия отстает. Он сослася на то, что для этого потребуются десятилетия и триллионы долларов инвестиций. Вместо этой погони глава "Ростеха" предлагает заняться "подрывными инновациями", которые смогут сорвать с России ярлык "страны-бензоколонки". В частности Чемезов предлагает развивать технологии искусственного интеллекта и квантовые технологии.

Вместе с тем чиновник считает необходимым продвигать "базовые ценности" патриотизма, служения родине, солидарности и справедливости.

Стратегические перспективы России

Как писал УНИАН, пока Чемезов мечтает о "технологическом суверенитете", из России десятками тысяч бегут ученые. Таких темпов "утечки мозгов" не было с 1990-х годов.

Также мы рассказывали, что, потерпев военную неудачу в Украине, Путин не просто бессмысленно потерял миллион солдат. Хуже то, что Россия потеряла Европу, контакты с которой обеспечивали экономический и технологический прогресс этого государства в течение нескольких веков.

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