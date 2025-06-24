Сейчас Украина с партнерами противостоит не только России, но и сети государственных и негосударственных субъектов, заявил Зеленский.

Россия является долгосрочной угрозой для европейского образа жизни и источником этой войны, поэтому Запад должен помочь Украине, в частности финансированием украинского ВПК. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах.

"На самом деле мы имеем дело не только с Россией. Мы имеем дело с сетью государственных и негосударственных субъектов, которые служат делу агрессии. Эта сеть включает Россию, Северную Корею, нынешний режим в Иране, китайские компании и множество схем по всему миру, которые помогают производить оружие и проводить операции против нашей страны, нашего народа и нашей Европы", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что лучший способ противостоять этому - это ударить по России и разорвать все ее связи с сообщниками.

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"Вот почему наши приоритеты четкие: совместное оборонное производство и реальные ограничения сотрудничества с Россией через санкции и другие ограничительные меры", - заявил Зеленский.

Он также рассказал о производственных возможностях украинского ВПК, которые по словам президента, превышают 35 миллиардов долларов продукции в год. В них, по словам Зеленского, входят почти 1000 видов различной номенклатуры - от артиллерии и традиционных бронированных машин до современных дронов всех типов и ракет.

"Но около 40% этого потенциала не имеет должного финансирования. Это правда. Это проблема. Например, мы можем производить более 8 миллионов дронов различных типов ежегодно. Но финансирование позволяет производить гораздо меньше. В то же время Россия использует для обороны не только свои нефтяные доходы, но и ресурсы таких режимов, как Северная Корея и Иран, а также коррупционные связи России в других странах", - сказал Зеленский.

Украинский ВПК: важные новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, что Украина уже провела удачные испытания собственной баллистической ракеты "Сапсан". Сейчас же, по его словам, в Украине разрабатывают возможность ее массового производства.

Также накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказывал, что Украина начала догонять Россию по объемам производства дронов на оптоволокне. В то же время, по словам главкома, Украина имеет преимущество над РФ по количеству произведенных FPV-дронов.

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