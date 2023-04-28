Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

Операционка Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Об этом сообщается на сайте Microsoft.

Тем не менее поддержка операционной системы продолжится – до 14 октября 2025 года будут выходить ежемесячные патчи безопасности. Жизненный цикл ОС в функциональном плане составил семь лет – релиз состоялся в июле 2015 года, а последняя версия 22H2 вышла в октябре 2022-го.

Само собой, на этом фоне компания рекомендует своим пользоваться перейти на Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

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Пользователи не хотят переходить на Windows 11

По состоянию на март 2023 года и спустя полтора года со своего релиза Windows 11 установлена всего на 20% компьютеров. И это несмотря на то, что в январе этого года Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и 8.1, из-за чего этих пользователей поставили перед выбором между одинадцаткой и десяткой.

Те, кто перешел на новую ОС говорят, что система стала красивее и удобнее, но Windows 10 делает все так же хорошо, а в некоторых случаях даже лучше. Вдобавок Microsoft существенно повысила системные требования Windows 11, из-за чего компьютеры 2020 года и ранее оказались банально несовместимыми с новой ОС.

В то же время уже в 2024 году ожидается выход Windows 12, в которой акцент будет сделан на искусственном интеллекте и оптимизации аппаратного и программного обеспечения. А в плане дизайна новая ОС будет еще больше похожа на MacOS.

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