Президент Украины призвал страны НАТО увеличить расходы на собственную оборону.

Нет никаких признаков того, что Путин хочет прекратить войну против Украины, зато есть свидетельства, что Россия готовится к нападению на страны НАТО. Именно поэтому странам альянса следует увеличить расходы на собственную оборону, как того требует президент США Дональд Трамп. Об этом во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия отклоняет все предложения о мире, включая предложения от Соединенных Штатов Америки. Путин думает только о войне. Это факт. Возможно, он связывает свое политическое выживание со своей способностью продолжать убивать. Пока он убивает, он живет. И наша разведка это подтверждает. Россия даже планирует новые военные операции на территории НАТО, то есть в ваших странах", - сказал Зеленский, обращаясь к европейцам в зале.

Он добавил, что пока идет война в Украине, странам НАТО надо готовиться к собственной обороне. Президент отметил, что важно остановить Путина в Украине. Но следует понимать, что его цели выходят далеко за пределы нашей страны.

Видео дня

"Европейские страны должны увеличить расходы на оборону. Мы считаем, что 5% ВВП - это правильный уровень. Единая Европа может создать оборонный потенциал, который разрушит иллюзию России, что война с Европой может ей что-то принести. Чтобы быстрее уничтожить эту иллюзию, мы должны лишить Россию возможности безнаказанно продолжать эту войну против Украины", - добавил Зеленский.

Также президент отметил, что лучше будет сдержать Россию там, где она "уже застряла".

"И я благодарю каждую страну, и я благодарю каждого лидера, который уже решил выделить часть своих национальных расходов на оборону для поддержки Украины. Если каждая европейская страна выделит на это по крайней мере 0,25% своего ВВП, (и мы благодарны тем странам, которые выделяют больше, как Нидерланды, Норвегия, Швеция, и таким большим обязательствам, как от Германии, это вполне разумно), шансы на мир в Европе возрастут", - заявил Зеленский.

Война России с НАТО: что известно

Ранее Зеленский уже заявлял, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в ближайшие 5 лет. Президент в то же время отметил, что сам он не верит в то, что нападение РФ на страну-члена НАТО возможно в ближайшие несколько месяцев.

Между тем аналитики Bloomberg подсчитали, что возможное нападение Путина на НАТО будет стоить миру $1,5 триллиона. Отмечается, что эти расходы могут увеличиваться в зависимости от того, сколько стран присоединится к этой войне.

Вас также могут заинтересовать новости: