На европейском континенте может произойти настоящая революция в сфере авиаперевозок.

В транспортном комитете Европейского парламента поддержали поправку, которая запрещает авиакомпаниям взимать дополнительную плату с пассажиров за ручную кладь до 7 кг. Если это правило будет подтверждено в ходе переговоров с правительствами стран ЕС, каждый пассажир сможет брать на борт чемодан стандартных размеров без доплат, пишет Politico.

Отмечается, что новое право вызывает решительное сопротивление со стороны лобби авиакомпаний, которые предупреждают, что это правило заставит перевозчиков повысить стоимость билетов даже для пассажиров, которые летят с минимальным багажом.

"Что дальше? Обязательный попкорн и напитки в комплекте с билетом в кино?", – отметила исполнительный директор Airlines for Europe (A4E) Урания Георгуцаку.

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Несмотря на это идея смягчения правил относительно ручной клади была поддержана широкой коалицией политических групп. По словам законодателей, новое право базируется на решении Суда справедливости 2014 года, которое установило, что ручная кладь является "необходимым аспектом" пассажирских перевозок, при условии, что багаж соответствует "разумным требованиям" по весу и размерам.

Кроме ограничения веса в 7 кг, норма устанавливает, что ручная кладь должна иметь "максимальные размеры 100 см (сумма длины, ширины и высоты)".

Ручная кладь на самолетах ЕС

Как ранее сообщал УНИАН, Европейский союз планирует изменить правила провоза ручной клади на всех авиарейсах, включая те, что летают за его пределы. Новое правило ЕС должно установить единый размер сумки, которую пассажирам будет разрешено брать на рейсы.

Сейчас различные авиакомпании, в первую очередь бюджетные, имеют свои правила перевозки ручной клади, которые часто вызывают гнев пассажиров.

Между тем, в Польше инициировали проверку в отношении Ryanair и Wizz Air из-за политики в отношении багажа. Этому предшествовали многочисленные жалобы от пассажиров.

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