Большинство местных жителей, с которыми общался Дрю, никогда раньше не встречали американцев.

Ютубер Дрю Бински, который посетил Иран до недавней эскалации с Израилем, утверждает что он увидел ту сторону Ирана, которую никогда не показывают западные СМИ. Об этом пишет Daily Express.

По его словам, куда бы он ни отправился в своей поездке, от космополитического города Шираз до территории на севере Ирана, населенной курдами, его встречали улыбающиеся лица и радушный прием.

Путешественник, который посетил все 197 стран мира, описывает Иран как одно из своих "любимых" направлений и считает, что у страны несправедливо плохая репутация.

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"По моему опыту, СМИ упускают из виду теплоту персидского народа. Иранцы очень, очень дружелюбны и гостеприимны. Вы можете видеть, куда бы мы ни пошли, люди подходят к вам. Они разговаривают с вами. Они хотят узнать ваши мысли об Иране, и они очень дружелюбны", - сказал он.

Интересно, что большинство местных жителей, с которыми общался Дрю, никогда раньше не встречали американцев. Одна иранская женщина пообещала, что американцы могут быть уверены в теплом приеме, если приедут в Тегеран:

"Иран безопасен. Не позволяйте новостям обмануть вас. Если вы поедете в Иран, это очень экономично, очень безопасно, и люди очень приветливы и добры к вам. Так что у вас будет приятное пребывание в Иране. Я могу обещать".

Отмечается, что Иран, несомненно, имеет свою темную сторону: в стране казнят больше людей, чем в любой другой стране, за исключением Китая, а гомосексуальность запрещена. Иранская цензура считается одной из самых экстремальных в мире.

Но Дрю - большой поклонник страны и ее впечатляющих достопримечательностей. Один местный житель, который пригласил американца к себе домой на традиционный иранский обед, сказал, что большинство иранцев понимают, что у них и американцев нет никаких реальных причин бояться друг друга. Он заявил, что "все проблемы между правительствами".

Интеренсно, что хотя один человек сказал Дрю, что он вполне мог быть единственным американцем в Иране, туристическая индустрия страны в последние годы пережила замечательный бум. В 2019 году страна была признана третьим по темпам роста туристическим направлением в мире, а в 2023 году туризм в Иране вырос на 43%, что привлекло около шести миллионов иностранных туристов.

Новости туризма

Известный видеоблогер о путешествиях Крис Джундеф описал свой опыт путешествий в наименее посещаемой странк Африки, Экваториальной Гвинее, как "увлекательный". В вирусном видео он показал, каково путешествовать по стране и как местные жители часто были шокированы, увидев туриста.

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