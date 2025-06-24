Начинать наступление нет смысла, пока Украина не имеет преимущества в воздухе, отметил Сергей Грабский.

В нынешних условиях начинать новое контрнаступление Украине не стоит. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский.

"Можно открыть учебник по оперативной подготовке и прочитать, в чем заключаются задачи оборонительной операции. Как можно наступать на противника, который в 3-5-7 раз превосходит нас? Как можно наступать на противника, который имеет укрепленные позиции и преимущество в основных видах вооружения, ПВО и техники?" - риторически спрашивает Грабский.

Он отметил, что сейчас Украина делает все возможное для того, чтобы перейти к контрнаступательным действиям. В частности, наносит значительное поражение врагу. Однако этого пока недостаточно, отметил Грабский.

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"Соотношение потерь 1 к 3-4 свидетельствует об этом. Это мало, нам нужно довести соотношение потерь между нами и противником в 1 к 5-7. Только после этого, мы будем говорить, что гарантируем, что противник не успевает восстанавливать свой боевой потенциал. И тогда можно рассматривать какие-то контрударные действия. Но без преимущества в воздухе говорить о каких-то масштабных наступательных операциях нет никакого смысла", - добавил Грабский.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее о возможности наступления Украины на фронте намекнул Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отметил, что Киев не планирует сидеть в глухой обороне. Также он добавил, что Украина масштабирует штурмовые подразделения.

Также накануне аналитики DeepState рассказали об успешном наступлении Сил обороны Украины на Сумщине. Сообщалось, что благодаря этому Украина взяла под контроль населенный пункт Андреевка.

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