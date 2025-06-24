Рассказываем про десять самых дорогих пород кошек в мире.

Древние египтяне поклонялись кошкам, возводя их до божественного уровня. Современные люди вывели множество пород, которые стоят десятки тысяч долларов и требуют такого же трепетного и недешевого ухода.

Самые дорогие породы кошек - топ-10

Самые дорогие кошки в мире - представители породы Ашера. Их стоимость варьируется от $75 тысяч до $125 тысяч. Эти кошки являются результатом смешения генов азиатской леопардовой кошки, африканского сервала и домашней кошки.

Они очень крупные, способны вырастать до 1,5 м и набирать до 18 кг веса. Срок жизни у них средний - от 12 до 20 лет.

Видео дня

Саванны стоят от $1,5 тысяч до $25 тысяч. Эту новую породу вывели, смешав африканскую дикую кошку и домашнюю породу. Это позволило сохранить невероятный внешний вид и дополнить их более кротким нравом. Живут они также долго, как и ашеры. Сами кошки хоть и крупные, но изящные и высокие. Самки весят около семи килограммов, тогда как самцы - 12-15.

Третье место занимают белоснежные кошки из Таиланда с экзотичным названием као-мани. За котенка придется выложить от 7 до 11 тысяч долларов. Живут эти кошки всего 10-12 лет, они среднего размера и весят всего 3-4 кг.

За африканского сервала нужно заплатить от трех до десяти тысяч долларов. В редких случаях ценник может стать и шестизначным. Кроме денег понадобится множество разрешений, чтоб держать дома это дикое животное. Живут они 15-20 лет, очень умные и стройные.

Кошки породы рэгдолл растопят любое сердце. Они очень милые и фотогеничные. В дополнение к этому идет игривый и ласковый характер. Среди минусов можно назвать цену (от 300 до 7,5 тысяч долларов) и то, что они очень линяют. Живут они от 12 лет до 17.

Сфинксы открывают вторую пятерку со стоимостью от $1,5 тысяч до $6 тысяч. Они очень умные и контактные. Живут в среднем 12-14 лет. Этих кошек выбирают за то, что у них нет шерсти. Это важно для аллергиков и для тех, кто не любит убирать шерсть с одежды и мебели.

Бенгальскую кошку можно купить за $1-5 тысяч. Они могут похвастаться леопардовым окрасом и атлетическим телосложением. Живут 12-20 лет, если им обеспечить правильное питание и достаточное количество физической активности.

Столько же денег придется выложить и за персидскую кошку. К сожалению, эта порода потребует дополнительных затрат из-за множества болезней. Они склонны к поликистозу почек, инфекциям мочевыводящих путей и дисплазии тазобедренных суставов. Срок жизни - 12-15 лет.

Известные гиганты мейн-куны обойдутся также в кругленькую сумму. Они стоят от 200 до 5 тысяч долларов. Это одна из крупнейших пород в мире. Ее представители зарекомендовали себя прекрасными питомцами. Живут эти кошки -15-20 лет и вырастают до 11 килограммов. Некоторые хвостатые могут набрать аж до 15 килограммов.

Замыкают подборку очень популярные кошки - британские короткошерстные. Они стоят от 500 до 4,5 тысяч долларов. Их любят за ласковый характер и красивые глаза. Живут эти кошки 12-15 лет, хотя нередко доживают и до 20 лет.

В эту подборку вошли самые дорогие кошки, которых не каждый может себе позволить. Однако ценность питомцев определяется далеко не их стоимостью.

Вас также могут заинтересовать новости: