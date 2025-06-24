Apple стремится к абсолютно безрамочному айфону с полноэкранным дисплеем без каких-либо вырезов.

Авторитетный Apple-инсайдер и аналитик Росс Янг опубликовал дорожную карту развития iPhone с 2023 по 2027 год включительно. Хотя подтверждений утечки нет, в ней содержится масса интересной информации.

По информации Янга, яблочные девайсы пройдут три этапа развития: от уменьшенного овального выреза в 2026 году до абсолютно "безрамочного" айфона к 2030 году. И это гораздо позже, чем ранее предполагалось.

Три больших изменения в дизайне iPhone:

В следующем году Apple впервые с 2022 года Apple уменьшит размеры Dynamic Island, хотя сам "островок" никуда не денется, поскольку часть элементов Face ID скрываются панелью.

В 2028 году исчезнут все элементы Face ID, кроме селфи-камеры – она останется отдельной.

Финальный этап – полное отсутствие вырезов – запланирован на 2030 год: селфи-камера и сенсоры Face ID будут размещены под OLED-дисплеем и визуально незаметны. Таким образом у Apple наконец выйдет первый по-настоящему безрамочный айфон.

В ранних утечках говорилось, что планирует выпустить iPhone без вырезов в дисплее уже в 2027 году – к 20-летитию первого iPhone.

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Как пишет Росс Янг, реализация откладывается из-за проблем с деградацией изображения при размещении селфи-камеры под OLED-панелью, а также из-за сложности обеспечения точной работы Face ID в таких условиях.

Apple придерживается осторожной стратегии, вводя минимальные визуальные изменения от поколения к поколению. Как, например, в iPhone 16, где главным обновлением стали слегка увеличенные экраны в версиях Pro.

Презентация iPhone 17 ожидается в сентябре, если в планах Apple ничего не поменяется. По слухам, в новом поколении все модели предложат экраны с частотой 120 Гц и обновленную селфи-камеру на 24 Мп. Еще одна причина дождаться iPhone (2025) – ультратонкая модель iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone Plus.

Вместе с iPhone 17 выйдет публичная версия iOS 26. Если вам не терпится попробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. Операционку можно поставить на iPhone 11 и более новые смартфоны Apple.

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