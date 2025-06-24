У бывшего владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна нашли российский паспорт. Скан-копию документа опубликовало издание "Коротко.Про". Из документа следует, что экс-банкир имеет документ о гражданстве страны-агрессора с 2014 года. Паспорт выдали в Крыму.

В распоряжении редакции оказалась скан-копия российского паспорта Николая Лагуна. Документ имеет серию 39 14, номер 043237, код подразделения - 910-004. Согласно кодам подразделений МВД России, это соответствует Управлению Федеральной миграционной службы в Железнодорожном районе Симферополя, которое было сформировано после оккупации для "документирования" новых "граждан". Это означает, что на момент выдачи Лагун имел не только доступ к инфраструктуре российской миграционной системы в Крыму, но и осведомленность о том, как воспользоваться ее возможностями. Внимательный читатель заметит, что серия 39 не имеет официальной расшифровки в перечне регионов. Дело в том, что паспорта с такими сериями могут выдаваться в любом регионе, когда заканчиваются бланки с "местными" сериями, говорится в материале

Издание отмечает, что поскольку в декабре 2014 года спрос на паспорта в Крыму, к сожалению, был большим, а печатать "крымские" бланки еще не спешили (после начала оккупации тогда не прошло и года, статус полуострова был более чем неопределенным) - использовали такие "резервные" заготовки, предназначенные для других регионов рф. "Паспорт Документ визуально подлинный, содержит все предусмотренные защитные элементы, имеет подпись, голограмму и машиночитаемую зону. Согласно ее коду, дата рождения владельца - 16 февраля 1973 года, место рождения - Черниговская область, Семеновский район, село Жадово, Украинская ССР. Очевидно, именно по этим биографическим данным и было инициировано оформление гражданства рф", - говорится в статье.

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Авторы предполагают, что паспорт россии нужен Лагуну по нескольким причинам. "Россия очевидно быстро переставала быть страной, которая будет отдавать своих граждан Украине на запрос экстрадиции даже при наличии международного ордера. Поэтому гражданство было "хорошей инвестицией в безопасность". Только несколько лет назад правоохранительные органы и государственные банки смогли подсчитать общую сумму ущерба, нанесенного Лагуном - это более 50 млрд грн.", - предполагается в материале.

Второе - это возможность жить относительно свободной жизнью без долгов. "С 2022 года Лагун, объявленный сейчас в национальный и международный розыск, скрывается в Вене. Оттуда от онлайн включается на судебные заседания по своим долгам перед государством Украина. А также оттуда дает указания своим адвокатам по делу о собственном банкротстве как физлица. Лагун признает лишь часть долгов - около 7 млрд грн., однако большинство из них хочет списать из-за якобы плачевного финансового положения. При таких обстоятельствах российский паспорт - это "запасной аэродром" для полностью новой жизни, ведь никаких долгов или финансовых обязательств", - добавляют авторы.

Третий фактор - правовая защита активов Лагуна в Крыму в соответствии с российским законодательством. Это земельные участки на Южном берегу Крыма; строительные компании, зарегистрированные в Симферополе и Ялте; объекты туристической недвижимости в Алуште; долевое участие в ЖК, гостиницах и ресторанах; доступ к местным инфраструктурным объектам, в частности водоснабжения и теплосетей. "Сейчас часть переписана на Фунтов, частью владеют родственники бывшего главы Нацбанка Сергея Арбузова - но это вполне может быть плата за возможность разграбить одно из крупнейших финучреждений именно во времена Виктора Януковича", - говорится в материале.

"Фактически это означает, что Лагун - гражданин Украины - вступил в публично-правовые отношения с государством-оккупантом, что прямо подпадает под признаки уголовного правонарушения согласно Уголовному кодексу Украины, и определяется как "пособничество агрессору" - до 12 лет лишения свободы", - добавляют авторы.

Четвертая причина, по которой Лагун, вероятно, захотел получить роспаспорт - это общие бизнес-интересы с Кириллом Дмитриевым - ныне ключевым экономическим переговорщиком Кремля с администрацией Трампа, а тогда - директором российского фонда прямых инвестиций, который только набирал аппаратный вес. Именно Дмитриев в середине 2000-х был ключевым партнером Лагуна в запуске "Дельта банка". После этого они совместно выводили капиталы через схемы back-to-back с использованием европейских банков, в частности Meinl и Winter.

"Примечательно, что в 2021 году примеру Лагуна последовал едва ли не самый близкий человек из его орбиты - бывшая председатель правления "Дельты" Елена Попова. Формально - исполнитель многочисленных решений кредитного комитета, неформально - доверенное лицо и партнерша банкира, от которой у него есть дети. Ее российский паспорт выдан подмосковным управлением миграционной службы. Действительность паспорта можно подтвердить в открытых базах данных, и на него заведен налоговый идентификатор рф", - напоминает издание.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал Австрию способствовать экстрадиции украинских олигархов из этой страны, Николай Лагун является первым кандидатом на такую экстрадицию.