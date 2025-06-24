Этому поспособствует Юпитер.

Два знака Зодиака смогут значительно улучшить свое финансовое положение в благоприятный для этого период с 25 июня по 12 августа 2025 года. Об этом рассказал астролог Эван Натаниэль Грим, пишет YourTango.

По его словам, представителям данных знаков будет "легче привлекать изобилие ресурсов, денег и богатства". И этому поспособствует Юпитер.

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Близнецы

Этому знаку Зодиака был обещан самый плодотворный 2025 год из всех, и самое интересное начинается сейчас.

"Но это не значит, что каждый день, когда вы будете открываете кран, деньги просто потекут рекой", - отметил астролог.

Он объяснил, что возможность создается, а не просто дается Близнецам просто потому, что они в этот период времени в фаворе. Если Близнецы хотят по-настоящему разбогатеть и добиться успеха этим летом, им придется много работать.

Стрелец

Счастливые Стрельцы вступают в свою эру богатства и изобилия, начиная с 25 июня. В то время как Близнецы, скорее всего, получат повышение на работе или увеличат свой личный доход каким-либо образом, Стрелец "с большей вероятностью выиграет, когда дело дойдет до инвестиций и акций", сказал Грим:

"Или, возможно, член семьи завещает вам некоторые средства, имущество или наследство".

По словам Грима, основное внимание Стрельцов будет сосредоточено на их пассивном доходе, особенно после того, как Новолуние взойдет в знаке зодиака Рак 25 июня.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака разбогатеют до конца текущей недели.

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