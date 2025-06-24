Старый спутник NASA внезапно 'ожил' и взорвался в космосе: ученые ошеломлены

Астрономы случайно зафиксировали редкую вспышку энергии от спутника NASA Relay 2, который молчал более полувека - вероятно, его активировал удар микрометеороида.

Удивительный энергетический взрыв, зафиксированный астрономами из Университета Кертина (Австралия), потряс научное сообщество: его источником оказался спутник NASA Relay 2, который не работает уже более 50 лет. Запущенный в 1964 году и выведенный из эксплуатации в 1967-м, аппарат внезапно "ожил" миллиардной долей секунды энергетического импульса, пишет The Independent.

Сначала исследователи предположили, что импульс идет от пульсара или незнакомого космического объекта. Однако источник оказался значительно ближе:

"Расстояние до места вспышки 4500 км свидетельствует о том, что источником взрыва был спутник Земли".

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После детального анализа импульс проследили до Relay 2. Вероятная причина - электростатический или плазменный разряд, вызванный ударом микрометеороида или фрагмента космического мусора.

"Мы считаем электростатический разряд или плазменный разряд после столкновения с микрометеороидом правдоподобным объяснением вспышки", - говорится в исследовании.

Как это стало возможным?

Космические аппараты годами накапливают электронный заряд, взаимодействуя с плазмой космоса. Такое электрическое напряжение может стать источником мгновенного, хоть и мощного разряда.

Когда достигается достаточное напряжение, происходит электростатический разряд, обычно между соседними поверхностями/материалами на космическом корабле. На этот раз импульс был сверхкоротким - всего миллиардная доля секунды, но его сила затмила другие сигналы в ночном небе.

Почему это важно?

Этот инцидент ставит новые вопросы к безопасности спутников и необходимости модернизировать оборудование для мониторинга космоса. Исследователи считают, что подобные события могут быть распространенными - просто у нас не было технологий, чтобы их фиксировать.

"Мы предполагаем, что вспышка возникла в результате электростатического разряда или, возможно, удара микрометеороида, и считаем, что такие события могут быть относительно распространенными", - подытожили астрономы.

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