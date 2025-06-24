Оба должны посетить самммит НАТО, где и могут пересечься.

Президент США Дональд Трамп допустил возможную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским на саммите НАТО, который начался сегодня в Нидерландах. Об этом сообщает Clash Report.

"Вероятно, я встречусь с Зеленским в НАТО", - заявил Трамп.

Кроме того, сообщается, что во время общения с журналистами на борту президентского самолета Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли он блокировать упоминание об "агрессии России" в итоговой декларации саммита НАТО.

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"Мне нужно будет на это взглянуть, но я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, Владимир [Путин] позвонил мне, он сказал: "Могу ли я помочь тебе с Ираном?" Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы собираемся заключить сделку с Россией", - сказал Трамп.

Саммит НАТО в Гааге

Как писал УНИАН, 24-25 июня в Нидерландах состоится первый при новой администрации США саммит НАТО. В последние годы на него всегда приглашали и президента Украины, но в этот раз ситуация неоднозначна из-за личной неприязни Трампа к Зеленскому. В частности сообщалось, что США не хотели видеть украинского лидера на этом мероприятии.

На днях также стало известно, что организаторы саммита решили не проводить заседание Совета Украина-НАТО, чтобы в очередной раз не злить Трампа напоминанием о войне, которую он не смог закончить в обещанные сроки.

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