По сути, это переименованный Redmi Turbo 4 Pro для глобального рынка.

Компания Xiaomi представила на глобальном рынке среднебюджетный телефон Poco F7. Это копия представленного ранее Redmi Turbo 4 Pro, которая дополнит линейку моделей Poco F7 Ultra и F7 Pro.

При цене $399 смартфон предлагает почти флагманскую производительность, аккумулятор большой емкости и целых 6 лет обновлений. Также новинка может похвастаться футуристическим дизайном в духе Nothing.

Основные фишки Poco F7:

6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K, частотой 120 герц и пиковой яркостью до 3200 нит – это ярче, чем у большинства флагманов премиум-класса. А еще дисплей может похвастаться очень тонкими рамками.

Процессор Snapdragon 8s Gen 4, набирающий в тесте AnTuTu более 2 млн. баллов. По производительности он равен флагманскому Snapdragon 8 Gen 3. Для игр используется движок WildBoost 4.0, обеспечивающий 120 кадров в секунду в таких играх, как Genshin Impact.

Аккумулятор смартфона в индийской версии имеет внушительную емкость 7550 мАч, тогда как европейская версия получила батарею 6 500 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки мощностью 90 Вт (от 0 до 100% за 40 минут).

Вертикальный модуль камер, включающий основной сенсор Sony IMX882 на 50 Мп с матрицей 1/1,95" и ультраширокоугольный 8 Мп. Поддерживается запись видео в 4K/60 fps. Для селфи предусмотрена фронталка на 20 Мп.

Есть защита корпуса от воды/пыли IP68, стереодинамики, реверсивная зарядка, NFC.

Из коробки установлена HyperOS 2.0 на базе актуальной Android 15. Xiaomi обещает шесть лет обновлений, в том числе исправлений безопасности.

Видео дня

Вариантов памяти у смартфона две: 12+256 ГБ за 399 долларов (~16 000 грн) и 12+512 ГБ за 449 долларов (~18 000 грн). Ожидается, что устройство официально поступит в продажу в Украине.

Ранее в этом месяце Xiaomi выпустила один из лучших планшетов по соотношению цена-качество. При цене около 200 евро покупатели получают экран 2,5K с поддержкой стилуса, батарею 9000 мАч и последнюю версию Android.

Также к выходу готовится Redmi K80 Ultra. В компании говорят, что это самый мощный смартфон на рынке и самый автономный телефон в истории бренда.

Вас также могут заинтересовать новости: