Пользователи Windows ждали этого события десятилетия. Microsoft добавила в актуальную Windows 11 поддержку RAR, TAR, 7z и других архивов на уровне системы. Другими словами, сторонний софт для распаковки или сжатия файлов больше не понадобится.
Сейчас функция тестируется в предварительной сборке под номером 23493. В релизную ее добавят вместе с апдейтом Windows 11 23H2, который планируется в сентябре 2023 года, сообщает профильный портал Windows Latest.
Отмечается, что сначала у пользователей будет возможность только открывать архивы, возможность создавать архивы добавят в 2024-м.
По умолчанию в прошлых версиях Windows работала только встроенная поддержка архивов формата ZIP. Для открытия других архивов нужно было устанавливать стороннее ПО, самым популярным из которых был WinRAR, распространяемый по условно-бесплатной модели.
Также новая сборка Windows 11 под номером 23493 включает ранний доступ к ИИ-помощнику, который будет помогать в настройке системы и поиске нужных функций. Среди других функций – улучшенный инструмент "Микшер громкости" и новая страница настроек.
Помимо встроенного архиватора, с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 появится возможность закрепления на рабочем столе виджетов из боковой панели, а перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.
Пора переходить на Windows 11
В конце апреля Microsoft официально объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.
Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.