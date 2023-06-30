Microsoft выполнила свое обещание, реализовав поддержку RAR-архивов на уровне системы.

Пользователи Windows ждали этого события десятилетия. Microsoft добавила в актуальную Windows 11 поддержку RAR, TAR, 7z и других архивов на уровне системы. Другими словами, сторонний софт для распаковки или сжатия файлов больше не понадобится.

Сейчас функция тестируется в предварительной сборке под номером 23493. В релизную ее добавят вместе с апдейтом Windows 11 23H2, который планируется в сентябре 2023 года, сообщает профильный портал Windows Latest.

Отмечается, что сначала у пользователей будет возможность только открывать архивы, возможность создавать архивы добавят в 2024-м.

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По умолчанию в прошлых версиях Windows работала только встроенная поддержка архивов формата ZIP. Для открытия других архивов нужно было устанавливать стороннее ПО, самым популярным из которых был WinRAR, распространяемый по условно-бесплатной модели.

Также новая сборка Windows 11 под номером 23493 включает ранний доступ к ИИ-помощнику, который будет помогать в настройке системы и поиске нужных функций. Среди других функций – улучшенный инструмент "Микшер громкости" и новая страница настроек.

Помимо встроенного архиватора, с одним из ближайших апдейтов в Windows 11 появится возможность закрепления на рабочем столе виджетов из боковой панели, а перенос фотографий со смартфона на ПК максимально упростят.

Пора переходить на Windows 11

В конце апреля Microsoft официально объявила, что Windows 10 больше не будет получать функциональные нововведения – только исправления ошибок и патчи безопасности. Полностью поддержка системы закончится в 2025 году.

Само собой, на этом фоне компания порекомендовала своим пользоваться перейти на последнюю Windows 11. Тех, кто будет придерживаться старой операционной системы, ожидает постепенное ухудшение функциональности их устройств.

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