Это первая страна в восточной Европе, которая решила проверить на себе успешный опыт ряда западноевропейских стран.

Правительство Польши запускает пилотную программу, в рамках которой будет проведен эксперимент с сокращенной рабочей неделей при сохранении текущего уровня зарплат. Об этом сообщает польское издание Infor.

В конце апреля Министерство семьи, труда и социальной политики Польши объявило, что начинает подготовку пилотного проекта по сокращению рабочего времени. Вскоре должны объявить и дату запуска эксперимента на практике.

Ожидается, что в эксперименте смогут принять участие все работодатели, которые изъявят такое желание. Цель - уменьшение рабочих часов на 20%. По замыслу, будет предусмотрено три варианта уменьшения рабочего времени:

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6-часовая рабочая смена вместо 8-часовой,

четырехдневная рабочая неделя вместо пятидневной,

дополнительные дни отпуска.

Все это - при сохранении текущего уровня зарплаты. Но работодатели, которые решат присоединиться к пилотной программе, точно не проиграют, ведь польское правительство планирует простимулировать участников эксперимента финансово.

"Это будет первый пилотный проект сокращенного рабочего времени в этой части Европы, первый в нашем регионе, первый пилотный проект такого масштаба в Польше. Мы хотим поощрять сокращенное рабочее время, поощрять тестирование решений в различных типах организаций. Предприниматели, органы местного самоуправления, фонды, ассоциации, профсоюзы смогут принять участие в пилотном проекте - чтобы каждый работодатель мог проверить, что ему подходит", - сказала министр труда Агнешка Дземянович-Бонк.

Подробные правила и условия пилотного проекта министерство должно объявить до 30 июня.

Как отмечает Infor, на самом деле в Польше уже есть примеры низовой инициативы по сокращению рабочего времени. Так, 35-часовую рабочую неделю уже успешно ввел мэр города Влоцлавек Кшиштоф Кукуцкий: правила действуют для работников городской администрации и коммунальных предприятий. В целом речь идет о нескольких тысячах работников.

На аналогичный эксперимент пошла и частная компания Herbapol Poznań SA. Ее директор Томаш Качмарек признал, что идея сокращения рабочего времени работников сначала встретила критику и скептицизм, в том числе и среди самих работников, но на практике эффект был положительным - это снижение текучести кадров и прогулов среди работников. Кроме того, в прошлом году Herbapol Poznań достигла лучших финансовых результатов за последние двенадцать лет, и руководство компании считает, что сокращение рабочего времени здесь сыграло важную роль.

Как отметили в Министерстве семьи, труда и социальной политики Польши, их исследования показали, что большое количество часов, проведенных на работе, и отсутствие длительного отдыха идет в ущерб эффективности и производительности труда. Работники, которые не имеют времени на отдых, часто испытывают выгорание, чаще ошибаются на работе, что в частности приводит и к несчастным случаям. Вопреки распространенному мнению - сокращенное рабочее время не влияет негативно на финансовые результаты предприятий, говорят в министерстве.

Сокращенная рабочая неделя становится трендом

Как писал УНИАН, в мире появляется все больше сторонников официального введения четырехдневной рабочей недели. В некоторых странах ее уже начали ограниченно внедрять на законодательном уровне. На правильность такого пути указывают успешные эксперименты с короткой рабочей неделей в Испании, Великобритании и Португалии.

Но наибольшего прогресса здесь достигла Исландия, где более половины людей работают четыре дня в неделю, или имеют короткий рабочий день.

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