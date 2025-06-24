Это в частности означает, что продолжительность суток становится меньше.

Скорость вращения Земли ускоряется, что делает продолжительность суток немного меньше. Хотя речь идет об изменениях на считанные миллисекунды, за последние 5 лет установлено несколько рекордов по наименьшей продолжительности дня, пишет DailyGalaxy.

Как известно, календарные сутки для удобства разбиты ровно на 24 часа, или 86 400 секунд. Правда, фактическая продолжительность суток немного меньше - примерно 23 часа 56 минут и 4 секунды. Но 19 июля 2020 года Земля установила рекорд, сделав полный оборот вокруг своей оси на 1,47 миллисекунды (то есть на 0,00147 секунды) быстрее, чем обычно.

Но это не было одноразовым событием. Через год, 5 июля 2021 года, вращение планеты ускорилось уже на 1,66 миллисекунды по сравнению с нормой. Эксперты предполагают, что Земля может установить еще один рекорд этим летом, что подтвердит тенденцию к ускорению вращения планеты.

Видео дня

Ученые не знают точной причины этого процесса, хотя, конечно, имеют несколько гипотез. Вероятно, за ускорением вращения планеты стоят определенные изменения в движении ядра Земли, а также ряд других факторов, таких как смещение скоплений массы на планете из-за таяния ледников и колебания океанских течений. Также на скорость вращения планеты может влиять медленное движение географических полюсов Земли.

Вместе с тем DailyGalaxy отмечает, что ускорение вращения планеты, вероятно, имеет временный характер, поскольку долгосрочная тенденция является обратной: вращение Земли постепенно замедляется.

Все эти изменения для обычных людей являются чисто теоретическими, поскольку разница в продолжительности суток настолько мизерная, что ее могут зафиксировать только специальные атомные часы. Однако колебания в продолжительности суток могут вызвать определенные проблемы в современных системах связи, основанных на спутниковой навигации. Для этих систем важна точная синхронизация, которую могут нарушить расхождения между фактическим и теоретическим моментом суток.

Другие научные новости

Как писал УНИАН, недавно опубликованное исследование подтвердило, что нижняя часть земной коры "тает" и "стекает" вглубь нашей планеты. Кое-где этот процесс происходит ускоренными темпами.

Также мы рассказывали, что огромный астероид, который ранее считался потенциальной угрозой для Земли, обойдет нашу планету. Однако существует небольшая вероятность того, что он врежется в Луну, создав значительную опасность для наших спутников.

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