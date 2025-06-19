Рассказываем, каким знакам Зодиака повезет в это новолуние.

Новолуние в этом месяце будет в знаке Рак, что накладывает свой отпечаток. Мы узнали у астролога Ольги Ходаревой, когда новолуние в этом месяце и чем оно особенно.

По словам астролога, новолуние будет 25 июня в 13:32 по киевскому времени. Одной из важнейших особенностей этого новолуния является то, что оно произойдет через несколько дней после дня летнего солнцестояния. Кстати, день летнего солнцестояния в астрологии также очень важен - происходит смена энергий, будет самый длинный день в году и самая короткая ночь, то есть как бы произойдет победа света над тьмой.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Новолуние в июне - что в нем особенного

Как отметила Ольга Ходарева, новолуние в июне произойдет в знаке Рак и будет иметь особенности, связанные с этим знаком Зодиака. Знак Рак связан с нашей семьей, с нашими предками, Родиной, с материнством. Стоит отметить, что это водный знак, и он самый эмоциональный в зодиакальном круге. Еще его связывают с интуицией.

"Из-за особенности знака, в котором будет происходить это новолуние, в период, когда будет ощущаться влияние этого астрологического события, эмоции будут "зашкаливать", может усиливаться интуиция, возможны психоэмоциональные качели. Стоит отметить, что влияние новолуния мы можем ощущать за три дня до него и через три дня после этого астрологического события", - отмечает она.

Астролог добавила, что в период новолуния многим может захотеться проводить время со своими близкими, побыть в семейном кругу, позвонить родителям, встретиться с детьми, увидеть родственников. Кроме того, это астрологическое событие будет подчеркивать темы, которые ранят наше сердце, то, что может делать нас слабее, уязвимее. Мы будем остро это чувствовать.

Еще есть такой нюанс - сама точка новолуния делает напряженный аспект к планете Нептун, а эта планета может усилить уязвимость и рассеянность.

"Положительно это новолуние будет влиять на знаки водной стихии - Раки, Скорпионы, Рыбы. Также положительным период новолуния будет для представителей земной стихии - Тельцов и Дев. Более напряженно дни, в которые будет ощущаться влияние новолуния, могут прожить Овны (знак огненной стихии), Весы (воздушный знак) и Козероги (представитель земной стихии)", - рассказала она.

Мы также узнали, что лучше всего делать в новолуние.

Что благоприятно в новолуние

По словам астролога, в целом новолуние в Раке благоприятно для проведения семейных встреч, семейных ужинов и в целом взаимодействия со своими родственниками, просмотра семейных фотографий, вспоминания своих семейных традиций. Можно делать что-то в своем доме для своих близких.

Она советует держать себя в руках, не принимать решения на эмоциях в любой сфере своей жизни - ни в личной, ни в рабочей, ни в творческой, несмотря на то, что этого будет очень хотеться. Знак Рака больше живет своими чувствами, а не анализирует ситуацию, поэтому в период новолуния наши страхи, предубеждения, эмоциональные колебания будут сильно влиять на те решения, которые мы будем принимать в эти дни, особенно если они будут касаться наших близких, нашей семьи, Родины или нашего дома.

"В день новолуния стоит окружать себя эмоционально стабильными людьми. Если рядом будут другие люди, то вы можете столкнуться с волнами перепадов чувств, эмоций, столкнуться с негативизмом", - рекомендует Ольга Ходарева.

Что нельзя делать в новолуние 2025

Как рассказала астролог, в новолуние нельзя конфликтовать, не желательно решать какие-либо финансовые вопросы. Кроме того, не желательно употреблять алкоголь и любые препараты, которые могут повлиять на сознание (например, снотворные, успокоительные, психотропные). Конечно, можно принимать препараты, которые прописал врач.

"Еще желательно не перегружать свой желудок, не переедать горячей, острой, экзотической пищи, потому что знак Рака в нашем теле связан с желудком. Именно поэтому желательно контролировать свое питание. Еще этот знак Зодиака связывают с молоком, поэтому очень хорошо в период новолуния употреблять молочные продукты хорошего качества, конечно, желательно - домашние", - добавила она.

Важно также знать, что нельзя делать в новолуние на огороде. Ольга Ходарева объяснила, что знак Рака очень мягкий, особый, и поэтому любые действия на огороде, которые могут быть связаны с огнем, с обрезкой чего-либо, с действиями, во время которых нужно использовать острый инструмент (например, кошение травы), не стоит выполнять в период новолуния. Можно выполнять работы, которые не связаны с использованием острых инструментов, например, опрыскивать растения, подвязывать, поливать.

Мы разобрались, какие существуют ритуалы на новолуние.

Что нужно делать женщине в новолуние - обряды на деньги и любовь

Ранее потомственная ведьма Ярослава Солодеева (Федорова) рассказывала УНИАН, что делать в новолуние для привлечения любви.

Нужно взять три тонкие розовые или красные свечи, обручальное кольцо, стеклянную вазу без узоров или такой же стакан, розовую или красную ленту и красное, сладкое вино.

Цветы и свечи должны быть одного цвета. Кладем розы в емкость и плотно связываем их лентой. Перед ними ставим свечу с "надетым" на нее кольцом и зажигаем. На следующий день меняем свечу и снова зажигаем, а на третий день - повторяем.

Каждый раз нужно садится перед свечами, смотреть на пламя 15 минут и представлять, как привлекаете любовь. Можно дополнительно написать на листок девять качеств желаемого партнера и читать их вслух при этом.

После трехдневного ритуала надеваем кольцо, а розовые лепестки заливаем вином и настаиваем в холодильнике три дня. Настойку нужно добавлять в еду или пить по вечерам.

Стебли роз (связанные) убираем под матрас кровати или под диван, на котором спите. Оставляем так на 28 дней, а затем закапываем под абрикосом или яблоней.

Есть и денежные ритуалы на новолуние. Мы узнали у экстрасенса и таролога Романа Шептицкого про один такой. Для него нужно взять:

апельсиновое эфирное масло;

три красивых, целых лавровых листа.

Смазываем маслом листики, а затем раскладываем их - в кошелек, сейф и ящик с деньгами. Это привлекает достаток в жизнь.

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