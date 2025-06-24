В сети публикуют видео БПЛА в небе.

Вечером во вторник, 24 июня, в разных регионах Российской Федерации замечают беспилотные летательные аппараты. Они долетели даже до Татарстана.

Российское министерство обороны отчиталось об уничтожении и перехвате 22 украинских дронов самолетного типа в период с 16:10 до 19:50. Беспилотники сбивали над территорией Воронежской, Белгородской, Саратовской и Самарской областей, а также над Татарстаном.

В сети пишут, что сейчас противовоздушная оборона работает в Казани, Таганроге, Ростове, Саратове и на территории Липецкой области. В пресс-службе главы Татарстана заявили о сбитии четырех дронов, пострадавших и разрушений нет.

Также об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Саратовской области и Оренбурге. По данным Telegram-каналов, в городе уже "глушат" мобильный интернет.

Атаки дронов на Россию

Как известно, целями беспилотных летательных аппаратов на территории РФ становятся авиабазы и стратегическая авиатехника, нефтеперерабатывающие заводы, арсеналы и склады боеприпасов, а также радиолокационные станции и системы ПВО.

Напомним, 1 июня Служба безопасности Украины осуществила масштабную спецоперацию против российских авиационных баз. Она получила кодовое название "Паутина".

Во время операции, которая готовилась более полутора лет, дроны вылетели из припаркованных фур, атаковав авиационные базы в глубине России.

Сообщалось о поражении около 40 самолетов стратегической авиации. Это произошло просто "под носом" у Федеральной службы безопасности России.

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